بنك التنمية الصناعية يفتتح فرعًا جديدًا في السويس

افتتحت غادة البيلي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ بنك التنمية الصناعيةIDB فرعًا جديدًا للبنك بمدينة السويس، وبحضور لفيف من القيادات بقطاعات البنك المختلفة.

ويأتي الافتتاح كخطوة جديدة في إطار الاستراتيجية التي يتبعها البنك ليصبح الأقرب لعملائه وتقديم الخدمة المصرفية الحديثة والحلول المالية المبتكرة لتحقيق رضاء عملائه.

وخلال الافتتاح، أوضحت غادة البيلي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، أن افتتاح فرع السويس يأتي وفقاً لخطة البنك في الإنتشار الجغرافي على مستوى الجمهورية، ومن خلال التواجد فى منطقة القناة بالإضافة إلي سابق إفتتاح فرع القاهرة الجديدة في أبريل يليه فرع ستانلي بمحافظة الإسكندرية خلال شهر يوليو من العام الجاري.

ويتميز فرع السويس بكونه أول فرع يتم تجهيزه لاستقبال العملاء من ذوي الهمم، ويأتي ذلك تماشيًا مع توجه الدولة ومبادرة البنك المركزي المصري لتمكين ذوي الهمم وتعزيز مشاركاتهم المجتمعية وتذليل الصعوبات التي قد تواجهم ويأتي ذلك دعما لجهود الدولة لتحقيق الشمول المالي.

وأضافت البيلي أن بنك التنمية الصناعية IDB يستهدف افتتاح فرعين آخرين جديدين قبل نهاية العام الجاري وهما بني سويف والمنصورة استكمالاً لخطة الانتشار الذكي والتواجد في مناطق الصعيد والدلتا وإجراء تطوير وتحديث لفرع طنطا، ونقل أعمال فرع برج العرب إلى مقر جديد متميز بمدينة برج العرب.

خطة بنك التنمية الصناعية

وتحدثت «البيلي» أن خطة التطوير لشبكة الفروع تأتي في إطار منظومة متكاملة تتحقق من خلال الاستمرار في تقديم خدمات تتوافق مع احتياجات جميع فئات العملاء وإعادة هيكلة الخدمات الحالية وإطلاق خدمات وإبتكار منتجات جديدة مصرفية ورقمية للتوافق مع رؤية مصر الرقمية 2030 و لمواكبة التغير السريع والتقنيات الحديثة لتقديم خدمة مصرفية متطورة فى وقت أقل وبشكل أسهل لتحقيق رضاء العملاء.

وفي إطار ما سبق قام البنك بتفعيل خدمات جديدة للتيسير على العملاء منها :

إطلاق خدمة الصراف الآلي من خلال نشر ماكينات الصراف الآلى التابعة له بأحدث التكنولوجيات المستخدمة في فروع البنك ومواقع أخرى.

تفعيل خدمة مركز الاتصال call center ومد ساعات العمل به لتصبح على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع (24/7).

إطلاق خدمة الرسائل النصية القصيرة للتواصل مع عملاء البنك واستقطاب عملاء جدد، وتنفيذ الإيداعات اللحظية 24/7 لعملاء المصرف باستخدام بطاقات ميزة عن طريق منافذ شركة فوري والسحب من خلال فروع فوري بلس.

وقام IDB بإطلاق خدمة جديدة للمدفوعات الحكومية عبر المنصة الإلكترونية ” E-CPS “بالتعاون مع “شركة” E-finance ، علاوة على إطلاق حزمة جديدة من المدفوعات الحكومية بالإضافة الى المدفوعات الحالية لعملاء IDB من قطاعي الشركات والأفراد من خلال فروع البنك.

بالإضافة إلى أنه جار العمل على إطلاق مجموعة من خدمات التحصيل المختلفة، وخدمة نقل الأموال والشيكات والمستندات التجارية لقطاع الشركات لتغطية احتياجاتهم بشكل سريع و آمن.

حلول مصرفية رقمية

ومن ناحية أخرى ذكرت البيلي بأن بنك التنمية الصناعية IDB يستعد لطرح حلول مصرفية رقمية كخدمة الانترنت والموبايل البنكي لعملائه من الشركات و الافراد للاطلاع وتنفيذ معاملاتهم البنكية بسهولة ويسر وأيضًا الاشتراك في خدمة المدفوعات اللحظية IPN .

وتابعت أنه نظرًا لأهمية العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى كأحد أهم محاور التنمية لتعزيز ورفع معدلات الشمول المالى يقوم حاليا IDB بترتيب تعاقدات مع وكلاء بنكيين للعمل كوكيل مصرفي لتقديم خدمات ومنتجات الشمول المالي وبطاقات الخصم حيث يستهدف مصرفنا من هذا التعاقد إتاحة منتجات وخدمات مصرفية إلى أكبر عدد ممكن من العملاء المستهدفين خارج شبكة الفروع التقليدية.

وأشارت «البيلي» إلى أن بنك التنمية الصناعية بصدد طرح مجموعة مميزة من بطاقات الدفع بالتعاون مع مؤسسة ماستر كارد، والتي سوف تتميز بإتاحة برامج لتقسيط المعاملات التي يقوم بها العملاء،بالاضافة الى برامج منفردة لنقاط المكافأت لحاملي بطاقات الدفع بكافة أنواعها ، وسوف تقدم لحامليها خدمة التنبيه بالرسائل النصية القصيرة لمتابعة عمليات الشراء والسحب بالإضافة الى خدمة الكود الآمن OTP لتأمين المعاملات التى تتم عبر الانترنت.

وأكدت البيلى أن خطة التوسع والتطوير التى ينتهجها بنك التنمية الصناعية تأتي متماشية مع خططه لتحقيق التنمية المستدامة للمشاركة بفاعلية في دعم خطط الدولة والبنك المركزي المصري.