بنك التنمية الصناعية يفتتح أحدث فروعه بستانلى

افتتحت غادة البيلى – رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لـIDB ، فرع البنك الجديد بمنطقة ستانلي بمحافظة الاسكندرية .

و أكدت غادة البيلى رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، أن إفتتاح فرع ستانلي بالاسكندرية يأتى إستكمالاً للخطة التى بدأت بإفتتاح فرع القاهرة الجديدة خلال شهر أبريل الماضي.

كما يستهدف البنك التواجد بعدد من المحافظات خاصة الدلتا والصعيد ومنطقة القناة فضلاً عن تطوير وتحديث الفروع القائمة.

وأوضحت أن خطة التطوير لشبكة الفروع تأتي متماشية مع توجهات IDB فى إطلاق منتجات جديدة لمواكبة التغير السريع في بيئة العمل لتحقيق رضاء كافة فئات العملاء وتفعيلاً للشمول المالي الذي يُعد أحد أهم إستراتيجيات IDB ، وذلك للمشاركة بفاعلية فى دعم خطط الدولة والبنك المركزي المصري ولتحقيق التنمية المستدامة ، فضلاً عن إطلاق خدمة الصرافات الآلية من خلال نشر ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنك بأحدث التكنولوجيات المستخدمة في فروع البنك ومواقع أخري .

وأشارت إلي قيام IDB بإصدار شهادتين جديدتين آجال 3 سنوات بعائد مميز وبسمات تناسب شرائح مختلفة من العملاء ، حيث أصدر البنك ” شهادة إختيارك ” للافراد ، وشهادة “مؤسستى” للشركات والهيئات الإعتبارية ، وجاء قرار IDB بإصدار الشهادتين، بهدف تنويع المنتجات التى يقدمها ، هذا بالإضافة إلى شهادات إدخارية أخري بأجال متنوعة ودورية عائد مختلفة، ومجموعة من الحسابات المصرفية التي تنفرد بمزايا متعددة.

كما لفتت «البيلى» إلي أن البنك بصدد طرح مجموعة مميزة من بطاقات الدفع بالتعاون مع مؤسسة ماستر كارد، والتى سوف تتميز بإتاحة برامج لتقسيط المعاملات التى يقوم بها العملاء ،بالاضافة الى برامج منفردة لنقاط المكافأت لحاملي بطافات الدفع بكافة أنواعها ، وسوف تتيح لحامليها التمتع بخدمة التنبيه بالرسائل النصية القصيرة لمتابعة عمليات الشراء والسحب بالاضافة الى خدمة الكود الأمن OTP والتى من شأنها تأمين المعاملات التى تتم عبر الانترنت.

فضلاً عن أنه جارى العمل على إطلاق خدمة المدفوعات الحكومية عبر المنصة الالكترونية” E-CPS بالتعاون مع” شركة ” E-finance ، علاوة على حزمة جديدة من المدفوعات الحكومية لعملاء IDB من قطاعي الشركات والافراد .

‎وذكرت أن IDB يعمل على تلبية إحتياجات عملائه لطرح الخدمات التى تندرج تحت الحلول المصرفية الرقمية وعلى سبيل المثال خدمة الإنترنت البنكي والموبايل البنكى فى الفترة المقبلة.