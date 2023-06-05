بنك التنمية الصناعية يفتتح أحدث فروعه بمدينة المنصورة

افتتح بنك التنمية الصناعية، اليوم، أحدث فروعه في مدينة المنصورة، وذلك بحضور غادة البيلي، رئيس مجلس إدارة البنك، وعدد من القيادات في القطاعات المعنية. يأتي افتتاح فرع المنصورة كخطوة في إطار الإستراتيجية التي ينتهجها “IDB” لكي يكون البنك الأقرب لعملائه مع تقديم خدمات متطورة، وصولًا إلى تحقيق رضا العملاء، وبما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة، للمشاركة بفاعلية في دعم خطط الدولة والبنك المركزي المصري.

وخلال الافتتاح أوضحت غادة البيلي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك التنمية الصناعية، أن افتتاح فرع المنصورة يأتي ضمن خطة البنك للانتشار بمنطقة الدلتا، واستكمالًا لخطته في الانتشار الذكي من خلال التواجد في عدد من المحافظات الحيوية.

شبكة فروع بنك التنمية الصناعية

وأضافت أنه جارٍ تحديث بعض فروع البنك القديمة، في إطار خطة البنك للتحديث، والتي من المقرر إعادة افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

وذكرت «البيلي» أن خطة التطوير لشبكة الفروع تأتي في إطار منظومة متكاملة تتحقق من خلال تقديم خدمات مميزة، وابتكار منتجات جديدة تلبي احتياجات فئات العملاء المختلفة، وتواكب التغير السريع والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز ورفع معدلات الشمول المالي.

ولفتت إلى أن البنك طرح مؤخرًا مجموعة مميزة من بطاقات الدفع، بالتعاون مع مؤسسة ماستر كارد، والتي تتميز بإتاحة برامج لتقسيط المعاملات التي يقوم بها العملاء،

بالإضافة إلى برامج منفردة لنقاط المكافآت لحاملي بطاقات الدفع بكل أنواعها، والتي تتيح لحامليها التمتع بخدمة التنبيه بالرسائل النصية القصيرة، لمتابعة عمليات الشراء والسحب، بالإضافة إلى خدمة الكود الأمن “OTP”، والتي من شأنها تأمين المعاملات التي تتم عبر الإنترنت.

خدمات ذوي الهمم

من ناحية أخرى ذكرت البيلي أنه انطلاقًا من اهتمام البنك بذوي الهمم، وتيسيرًا على عملائه من فرسان التحدي، فقد قام البنك بمراعاة بعض المتطلبات الخاصة بهم بفرع المنصورة الجديد، لافتة إلى أن البنك اتخذ بعض الإجراءات، خلال الفترة الأخيرة، لتيسير تقديم الخدمات المصرفية.



وأتاح البنك لهذه الفئة الخدمات التالية:

إتاحة العديد من أجهزة الصراف الآلي بلوحات مفاتيح وفقًا لطريقة برايل وتقنية صوتية خاصة.

تنظيم برنامج تدريبي لموظفي فروع البنك على لغة الإشارة وتدريبهم على التعامل مع ذوي القدرات.

تنظيم ورش عمل مع عدد من ذوي القدرات الخاصة لمناقشة متطلباتهم المختلفة بما يتناسب مع طبيعة كل فئة.

إتاحة المستندات المصرفية لعملائه بطريقة برايل (Braille Code)، لمساعدة متحدي الإعاقة البصرية على الفهم الكامل لمنتجات البنك والاطلاع على الشروط والاحكام، مما يعزز من قدرتهم على اختيار المنتج المصرفي المناسب لاحتياجاتهم عند التعامل المصرفي دون مساعدة.

تقديم منتجات وخدمات مصحوبة بالقراءة الصوتية ولغة الإشارة بفروع البنك.

تبسيط وتسهيل إجراءات ونماذج فتح الحساب مع إعفائهم من مصاريف فتح الحساب والحد الأدنى.

وأكدت البيلي أن اهتمام

بذوي الهمم يأتي ضمن إستراتيجيته ومسئوليته المجتمعية التي تهدف إلى دمج متحدي الاعاقة مع تقديم أفضل خدمة وبما يسهم في تحقيق رؤية مصر من التنمية المستدامة 2030.