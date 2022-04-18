افتتح بنك التنمية الصناعية IDB ، أحدث فروعه بمنطقة القاهرة الجديدة، ويأتي افتتاح الفرع الجديد فى إطار استراتيجية البنك للتوسع الجغرافي فى مناطق الدلتا والصعيد ومنطقة القناة ، وتطوير وتحديث الفروع القائمة ، وذلك انطلاقاً من خطته لتوسيع قاعدة عملائه ولخدمة أكبر عدد منهم على مستوى الجمهورية وذلك ضمن الإجراءات الخاصّة لتعزيز مُبادرة الشمول المالي التى يرعاها البنك المركزى المصرى.

وقالت غادة البيلى – رئيس مجلس الإدارة التنفيذى،” إن افتتاح الفرع الجديد للبنك يأتي ضمن عدد من الفروع الجديدة التي نستهدف افتتاحها بعدة محافظات خلال العام الجارى وهى ( ستانلي بالإسكندرية – بني سويف – السويس – المنصورة ) بخلاف مقر البنك بالعاصمة الإدارية.

وأضافت البيلي أن IDB لديه خطة لتطوير وتحديث الفروع القائمة حيث يستهدف قبل نهاية العام الجاري الانتهاء من تطوير فروع ( طنطا – برج العرب – بورسعيد ).

وأوضحت البيلي، أن خطة التطوير المتكاملة لشبكة الفروع لا تقتصر على تغيير الشكل فقط، بل تستهدف جودة الخدمات المقدمة للعملاء، فضلًا عن تقديم الخدمات المصرفية الحديثة لتوفير الوقت وخفض التكلفة.

وأشارت البيلي، إلى أن IDB يولى عناية خاصة بتطوير كوادره البشرية من خلال البرامج التدريبية اللازمة التى من شأنها أن تنعكس إيجابياً على تقديم أفضل الخدمات وأحدث المنتجات ورفع معدلات رضاء العملاء.