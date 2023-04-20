بنك التنمية الصناعية يطلق حزمة مميزة من بطاقات الدفع بالتعاون مع ماستركارد

أطلق

IDB مجموعه من بطاقات الدفع، والتى تحمل شعار مؤسسة ماستركارد الدولية، يأتي ذلك في إطار استراتيجيته التي تهدف إلى تقديم كافة الخدمات المصرفيه بالشكل المميز لتناسب إحتياجات العملاء، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وتتماشى مجموعه بطاقات الدفع التى يقوم البنك بتقديمها للعملاء مع أعلى المعايير العالمية الموضوعه من قبل مؤسسة ماستركارد الدولية، وكذلك متطلبات البنك المركزى المصرى.

و يقوم بنك التنمية الصناعية بتقديم بطاقة World Elite الإئتمانية، والتى تعد البطاقة الأولى عالمياً من حيث المزايا التى يحصل عليها حاملى هذه البطاقة، بالإضافة إلى بطاقات بلاتينيوم وبطاقة تيتانيوم .

ويقوم البنك بتقديم برنامج مكافأت مميز (Loyalty Program )، يتيح للعملاء الحصول على نقاط ولاء عن قيامهم بالشراء بإستخدام بطاقاتهم ويقوم العملاء بإستخدام هذه النقاط فى الشراء من خلال أى منفذ تجارى دون التقييد بمجموعه من التجار، كما يمكن للعملاء إستخدام هذه النقاط لأول مرة خارج مصر أيضاً.

ويقدم البنك برنامج تقسيط المعاملات ( مشتريات – سحب نقدى )، التى يقوم بها العملاء حاملى هذه البطاقات على فترات من 3 أشهر وحتى 5 سنوات بسعر فائدة مميز .

كما يتيح البنك إمكانية التسوق من خلال شبكة الإنترنت، مطبقاً فى ذلك أعلى مستويات الأمان فى المعاملات، كما يستهدف مستقبلاً تقديم مجموعه مميزة أخرى من بطاقات الدفع المدفوعه مقدماً، بغرض تقديم حلول للمدفوعات التى تتم من خلال المؤسسات والشركات، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ الشمول المالى .