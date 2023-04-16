بنك التنمية الصناعية يطرح شهادة 39% لمدة 3 سنوات

طرح التنمية الصناعية شهادة “اختيارك” بعائد تراكمي خلال الثلاث سنوات 39% على أن يكون العائد المدفوع مقدما.

وأضاف البنك أن العائد الشهادة يصرف مقدما وكاملا من اليوم التالي لربط الشهادة، وأن الحد الأدنى لشراء الشهادة 50 ألف جنيه ويمكن زيادة المبلغ بمضاعفات ال 5 آلاف جنيه، لاسيما انه لايمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر عليها

وعلى صعيد الحصول على تسهيلات ائتمانية.. ذكر البنك أن يمكن لحاملي الشهادات الحصول على تمويلات تصل إلى 50% من قيمة الشهادة،

وذكر البنك أن غرامة الاسترداد تصل إلى 7 % خلال العام الاول و6 % خلال العام الثاني و5‎ % في العام الثالث.

وجاء طرح الشهادة على خلفية قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس (2%) ليصل إلى 18.75%.