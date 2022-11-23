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بنك التنمية الصناعية يطرح شهادة «اختيارك» بعائد يصل إلى 17.25%

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وتصدر الشهادة لمدة 3 سنوات، بفئة تبدأ قيمتها الأسمية للشهادة الواحدة 5000 جنيه ومضاعفاتها

بنك التنمية الصناعية يطرح شهادة «اختيارك» بعائد يصل إلى 17.25%
شروق محمود

شروق محمود

4:46 م, الأربعاء, 23 نوفمبر 22

يطرح بنك التنمية الصناعية شهادة «اختيارك» الثلاثية ذات العائد الثابت بالعملة المحلية للأفراد، وتصدر الشهادة لمدة 3 سنوات، بفئة تبدأ قيمتها الأسمية للشهادة الواحدة 5000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة «اختيارك»


ويبلغ الحد الأدنى للشهادة 50 ألف جنيه في أول مرة للشراء، و يمكن زيادتها بمضاعفات ال 5 آلاف جنية مصرى بدون حد أقصى.

ويعد سعر العائد ثابت طوال مدة الشهادة طبقاً لدورية صرف العائد:

-دورية صرف اسبوعي بعائد 15.50% سنوياً.

-دورية صرف شهري بعائد 16.00% سنوياً.

-دورية صرف ربع سنوي بعائد 16.25% سنوياً.

-دورية صرف نصف سنوي بعائد 16.50% سنوياً.

-دورية صرف سنوية بعائد 17.25% سنوياً.

شروق محمود

شروق محمود

4:46 م, الأربعاء, 23 نوفمبر 22