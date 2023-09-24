بنك التنمية الصناعية يصدر وديعة بعائد 15.25% يدفع مقدمًا

أصدر بنك التنمية الصناعية IDB الوديعة ذات العائد المدفوع مقدمًا، بآجال متنوعة وبعائد يصل إلى 15.25% وذلك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، والشركات والهيئات.

يأتي ذلك استكمالًا لخطة البنك لإصدار منتجات مميزة تناسب وتلبى احتياجات كافة العملاء، وفى إطار النجاح الذي حققته شهادة «اختيارك» ذات العائد المدفوع مقدمًا.



وقال البنك في بيان له، إنه يمكن الحصول على العائد بالكامل في نفس يوم إنشاء الوديعة، كما يمكن الاقتراض بضمانها بنسبة تصل إلى 70% من قيمتها، موضحًا أن الحد الأدنى للشراء 150 ألف جنيه مصري لأول مرة.

وذكر بنك التنمية الصناعية أن آجال الوديعة ودورية صرف العائد تتوزع على النحو التالي: مدة 3 شهور بعائد 15% سنويًا يدفع مقدمًا، فيما يصل العائد إلى 15.25% سنويًا ويدفع مقدمًا لآجل 6 أشهر.