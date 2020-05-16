بنك التنمية الصناعية يشارك صندوق «تحيا مصر» فى مبادرة «نتشارك هنعدى الأزمة»

انطلاقًا من دور البنك في المسئولية المجتمعية

أعلن بنك التنمية الصناعية عن مشاركته فى أكبر قافلة موجهة لعدد كبير من المحافظات من أجل تزويد مستشفيات الصدر والحميات بالمواد الغذائية و المُطهرة، وذلك ضمن مبادرة صندوق تحيا مصر التي أطلقها مؤخراً بعنوان ” نتشارك هنعدي الأزمة”.

حضر المبادرة مصطفى مدبولي واللواء رئيس الوزراء ، و خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ولفيف من المسئولين ورجال الأعمال، وماجد فهمي رئيس مجلس إدارة البنك

و قام بنك التنمية الصناعية بالتعاون مع شركة اليسر لتوريد وطحن الحبوب بتوفير 10 الآف عبوة مُطهرات ومعقمات منتجات محلية من خلال شركة ايزى كير لدعم مستشفيات الصدر والحميات فى جميع المحافظات، وذلك ضمن جهود البنك فى مجال المسئولية المُجتمعية ودعم مؤسسات الدولة والتصدى للأضرار الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 .

وعبر ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة، عن اعتزازه بمشاركة البنك في جميع المبادرات التي تدعم جهود الدولة وخططها نحو التصدي لتفشي أزمة كورونا المستجد وتجاوز تداعيات الفترة الراهنه .

وأكد فهمي، أن البنك لم يدخر جهداً من أجل تعزيز قدرة الفرق الطبية وتعزيز قدرتهم حتي يتمكنوا أن يقدموا أفضل خدمة طبية.

وقال: “البنك لديه التزام راسخ ضمن مسئوليته المجتمعية بدعم سلامة المجتمع في كل محافظات مصر والمشاركة في الجهود المبذولة لمحاربة انتشار هذا الوباء”.

وأضاف فهمي، أن البنك اتخذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي موظفيه وعملائه والتي كان آخرها إلزام العملاء بلبس الكمامة حتي يتمكنوا من التعامل مع فروعنا وللحفاظ عليهم

من جانبها قالت نجلاء محمد، رئيس قطاع العلاقات العامة والاعلام والمسئولية المجتمعية، إن البنك شارك فى عدد من المبادرات منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد مثل مبادرة حماية التى أطلقتها مؤسسة صناع الخير لمساندة العمالة المؤقتة وضحايا السيول .

وأضافت، أن البنك قام بدعم عدد من آسر العمالة الغير متتظمة المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد ضمن مبادرة إتحاد بنوك مصر وذلك بمبلغ 10 مليون جنيه .

كما تم فتح حساب موحد ٢٠٣٠ لتلقي تبرعات العملاء لإغاثة ودعم ومساندة متضرري الكوارث والازمات بجميع فروع بنك التنمية الصناعية .

وأكدت نجلاء، أن البنك يسعي دائما لدعم توجهات الدولة التي تهدف للتصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد ومن منطلق مسئوليتنا المجتمعية قمنا بدعم مبادرة صندوق تحيا مصر “نتشارك هنعدي الأزمة” في المرحلة الأولي بأكثر من ١٠ الآف عبوة معقمات ومطهرات.

وتابعت رئيس قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية، ان البنك لم يتواني في دعم مبادرات الصندوق حيث قام، اليوم، بالتعاون مع أحد عملاء البنك شركة اليسر بدعم مبادرة صندوق تحيا مصر بأكثر من ١٠ الآف .

وتهدف القوافل التى اطلقها صندوق تحيا مصر إلى مشاركة جميع مؤسسات الدولة ووزارتها المختلفة إلى جانب المجتمع المدنى لمساندة العمالة غير المنتظمة المتأثرة بسبب تداعيات فيروس كورونا، فبجانب المنح المالية بدأت الدولة فى إطلاق مساعدات إنسانية وغذائية بالإضافة إلى المواد المُطهرة لعدد من المحافظات لدعم العمالة غير المنتظمة علاوة على دعم المستشفيات وتزويدها بالمواد اللازمة .

وجاء دور صندوق تحيا مصر فى إطلاقه لقوافل الدعم للأسر المتضررة من فيروس كورونا المستجد التى تأتى ضمن أنشطة مبادرة “نتشارك هنعدي الأزمة” والتى أطلقها الصندوق لمواجهة الاثار السلبية لفيروس كورونا ، من خلال دعم القطاع الطبي ورعاية أسر العمالة غير المنتظمة التي تأثرت بفرض حظر التجوال ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتجدر الإشارة أن صندوق تحيا مصر يعمل كمعاون لأجهزة الدولة كافة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك تنسيقاً مع التنمية المحلية و وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني لتوحيد الجهود في مواجهة الأزمة.