بنك التنمية الصناعية يبرم اتفاقية مع «ماستركارد» لتعزيز التحول الرقمي في مصر

وقع بنك التنمية الصناعية (IDB) اتفاقية شراكة مع ماستركارد لتعزيز الشمول المالي ودعم استراتيجية التحول الرقمي في مصر.

ويتعاون الطرفان، بموجب هذه الاتفاقية، لتعزيز ما يقدمه لعملائه من منتجات وخدمات، وذلك من خلال إتاحة مجموعة شاملة من الحلول المبتكرة الخاصة بمنتجات بطاقات الائتمان والخصم والبطاقات التجارية، وتطبيق أفضل الممارسات مما سيسهم في تنفيذ استراتيجية بنك التنمية الصناعية الخاصة بالتحول الرقمي وبما يتماشى مع رؤية مصر2030.

وتتيح هذه الشراكة تنوع وتطور العروض المقدمة من بنك التنمية الصناعية لعملائه، بهدف توفير تجربة أكثر تميزا والذي من شأنه أن ينعكس على جذب شرائح متنوعة من المستهلكين.

وبهذه المناسبة، أفادت غادة البيلي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك التنمية الصناعية: “تعد ماستركارد، الشركة الرائدة في تكنولوجيا المدفوعات، شريكنا لدعم جهودنا نحو التحول الرقمي.

وأضافت هذه الشراكة تعد بمثابة حجر الزاوية في سعي البنك لتحقيق وتعزيز الشمول المالي ولدمج أكبر عدد من فئات المجتمع بالاقتصاد الرقمي – نحن سعداء بهذا التعاون الذي سينتج عنه طرح المزيد من المنتجات وتقديم خدمات تلبي كل شرائح المجتمع وتوفر لعملاء البنك تجربة مصرفية فعالة تتسم بالسرعة واليسر.

من جانبه، علق خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا: “نواصل اليوم التزامنا القوي بتعزيز رحلة التحول الرقمي في مصر، حيث تتوافق شراكتنا مع بنك التنمية الصناعية مع التزامنا بدعم التنمية الاقتصادية وتسريع النمو في البلاد، إضافة إلى تنفيذ استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي. ونتطلع إلى العمل مع بنك التنمية الصناعية لتحقيق استراتيجيته الطموحة والعمل المشترك لبناء نظام رقمي أكثر ترابطًا.”

وتأسس بنك التنمية الصناعية عام 1947، ويقوم بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية لقاعدة عملائه من الأفراد والشركات والمؤسسات بمختلف القطاعات الاقتصادية من خلال شبكة فروعة المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.