بنك التنمية الصناعية يبحث آليات التعاون مع شركة غاز مصر

استقبل ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ بنك التنمية الصناعية ، المهندس وائل جويد رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، بهدف استعراض آليات وأطر التعاون بين البنك والشركة، بحضور عدد من مسئولي الشركة والبنك.

وأوضح البنك في بيان اليوم إن اللقاء يأتي من منطلق الدور الهام لشركة غاز مصر وبنك التنمية الصناعية استمرارا لدورهم فى تقديم الدعم للاقتصاد القومى وتمويل المشروعات الهامة التى تساهم فى التنمية الإقتصادية بما يحقق استراتيجية الدولة وبما ينعكس على تحسن الحالة الإقتصادية ودعم وتشجيع الصناعة المصرية وتماشياً مع توجه الدولة بالتيسير على المستثمرين وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ، بالاضافة الى الاهتمام بالمواطن والمشاركة فى توفير حياة كريمة .

وتمتلك شركة غاز مصر القدرة على تنفيذ أعمال التصميم والأعمال الهندسية اللازمة لتوزيع الغاز الطبيعي من خلال خطوط وشبكات تحت الأرض بدءاً من الشبكة القومية للغاز حتى مناطق الإستهلاك.

وتشمل تلك الأعمال دراسة السوق والدراسات الفنية والاقتصادية والمسح الأرضي ومسح الأجهزة، ثم يتبع ذلك إنشاء محطات إضافة الرائحة ومحطات تخفيض الضغط والتحكم وخطوط الصلب وشبكات الغاز الطبيعي داخل المدن والمنظمات والتركيبات الخارجية والداخلية وتركيبات المداخن للسخانات بالإضافة إلى تحويلات الأجهزة.

توصيل الغاز للوحدات

وأوضح بنك التنمية الصناعية أن سبل التعاون المشترك يتمثل فى توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية واستخدامه كوقود للسيارات، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعى للمصانع وتحويل المصانع القائمة الى العمل بالغاز الطبيعى وذلك بناء على توجهات الدولة لتقليص استخدام الغاز السائل وذلك من منطلق استراتيجية الدولة وأهداف وزارة البترول لتخفيف معدلات استهلاك الصناعة للمنتجات البترولية، حيث إن سعر الغاز أقل بكثير من أسعار المنتجات البترولية.

جديربالذكر أن قطاع البترول استطاع خلال الفترة الماضية تنفيذ استراتيجية عمل طموحة للتوسع فى البنية التحتية والإسراع فى تنفيذ المشروعات القومية وياتى علي رأس أولوياته توصيل الغاز الطبيعى للمنازل واستخدامه كوقود فى السيارات وكذلك للمستهلك التجاري والصناعي.

وعلى هذا السياق أشاد قطاع العلاقات العامة والاتصال المؤسسى بالدور الحيوى والهام الذى يتبناه الطرفين والتخفيف عن كاهل المواطن وتطوير الصناعة للوصول الى الى تحقيق استراتيجية الدولة.