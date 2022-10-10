بنك التنمية الصناعية: نأمل وصول نسبة السيدات إلى 30% من مجالس الإدارات بنهاية 2030

قالت غادة البيلي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إننا نأمل أن تصل نسبة السيدات إلى 30% من مجالس الإدارات بنهاية 2030، مشيرة إلى أنها تمثل الآن حوالي 11% فقط.

وأضافت خلال مؤتمر CEO Women في نسخته الأولى لتعزيز مكانة المرأة الريادية في شتى المجالات، أنه ليس صعبا أن تصل المرأة في مصر لمناصب تنفيذية، مؤكدة أنه يجب أن تكون الظروف مواتية، وكونهم فريق عمل.

‏وأكدت أنه يجب أن نقارن نسبة المرأة في القطاع المصرفي بباقي القطاعات، موضحة أن التقارير أشارت إلى أن المرأة ستصل نسبتها لأكثر من 50% من مجالس الإدارات بنهاية 2030.

وتابعت أن القطاع المصرفي اتخذ خطوات، بالفعل، وقرارات لتمثيل المرأة في مجالس البنوك، أو تأهليها لتقلد مناصب قيادية، مشيرة إلى أن البنك المركزي قام بحوكمة مجالس الإدارة وأن تمثل المرأة على الأقل سيدتين، مما جعل هناك طفرة.

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