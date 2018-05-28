بنك التنمية الصناعية: إغلاق ملف الخسائر المُرحّلة نهاية العام

سيد بدر

نظّم بنك التنمية الصناعية حفل إفطاره السنوي بأحد فنادق القاهرة الكبرى احتفالاً بشهر رمضان المعظم وتوطيداً للعلاقة الطيبة بين جميع العاملين في البنك وتكريماً لدورهم الفاعل في تحقيق العديد من النجاحات خلال العام المُنقضي .





وشهد الحفل حضوراً مكثفاً من العاملين بالبنك يتقدمهم ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وحمدي عزام نائب رئيس مجلس الإدارة إضافة إلى رؤساء القطاعات الرئيسية ومديري العُموم والأفرع وعدد كبير من العاملين بإدارات البنك المختلفة على مستوى فروع القاهرة الكبرى وتتوالى حفلات الإفطار في باقي المحافظات.



** غلق ملف الخسائر



وقال ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة البنك إن هذا اللقاء السنوي يعكس مدى حرص الإدارة على الالتقاء بالعاملين في البنك وتعزيزا للتواصل المباشر معهم والتأكيد على أهمية مساهماتهم ودعم جهودهم الكبيرة في الارتقاء بمستوى الأداء في قطاعات البنك المختلفة .





وأكد فهمي أن إفطار العام الحالي يأتي في ظل ظروف خاصة حيث يتم تتويج البنك بالمركز الأوّل في مُؤشر الأسرع نمواً بين مختلف البنوك المصرية والعاملة في مصر طبقاً لكل الإحصائيات والأرقام المنشورة لـ 27 بنكاً وتحقيق مُعدلات نمو وربحية هي الأعلى في تاريخ البنك حتى الآن .





وشدد فهمي أن هذا الاختيار يأتي تأكيداً للأداء المُتميّز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمراراً لخطط الإصلاح والتطوير التي يتبناها مجلس الإدارة والتزامه الكامل بتنفيذ السياسات التنموية لدعم الاقتصاد الوطني .





وأشار فهمي إلى أن البنك يستهدف إغلاق ملف الخسائر المرحلة نهائياً بنهاية العام الحالي متوقعاً أن تنخفض إلى 850 مليون جنيه مُقابل 1.650 مليار جنيه العام الماضي وتحقيق أرباح مستهدفه تصل إلى 1.5 مليار جنيه .



وأضاف فهمي أن الخطة المستقبلية للبنك تتضمن التوسع في عدد الفروع للوصول إلى 50 فرعاً خلال 5 سنوات إضافة إلى شراء 5000 متر مربع بمنطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية لتكون مقراً رئيسياً للبنك ومن المخطط الانتقال إليه خلال ثلاث سنوات.



** تطوير الموارد البشرية



من جانبه قال حمدي عزام نائب رئيس مجلس الإدارة إن البنك حقق نتائج غير مُسبوقة عن العام المالي 2017 حيث استطاع تحقيق المركز الأوّل في معدلات نمو الأصول وصافي الأرباح وصافي العائد والحصة السوقية والتكلفة للدخل من بين 27 بنكاً .



وأكد عزام أن البنك حقق إنجازاً كبيراً بفضل تحوّله من الخسارة المزمنة إلى الربحية وأحدث نمواً في مركزه المالي بنسبة 133% حيث ارتفع من 8.6 مليار جنيه العام الماضي إلى 20 مليار جنيه وحقق نمواً في صافي العائد بنحو 62% ليسجّل 554.5 مليون جنيه بنهاية 2017 مقابل 342 مليون جنيه في 2016 إضافة إلى نمو الودائع بنسبة 300% لترتفع من 4 مليارات جنيه في 2016 إلى 16 مليار جنيه خلال العام الحالي .

وأضاف عزام أن كل ما تحقق هو نتاج لجهد كبير تم على مدار الفترة الماضية من مجلس إدارة البنك ومختلف العاملين فيه ومن خلال القناعة التامة لدى الإدارة بأن الاستثمار في العنصر البشري أهم كثيراً من الاستثمار في الأصول والمنشآت

وتابع “هذا ما دعانا للتعاقد مع شركة ” برايس ووتر هاوس ” لإعادة تطوير وهيكلة الموارد البشرية وإحداث نقلة نوعية في الهيكل الإداري والوظيفي والأجور والتدريب وسوف يُعلن عن نتائجها قريباً”.



وكشف عزام أن البنك أصبح جاهزاً لتوسيع قاعدته وحجم انتشاره وزيادة حجم المعاملات ليشهد البنك إنطلاقة كبرى في النصف الثاني من العام الجاري 2018 تزامناً مع صدور الموافقة النهائية من البنك المركزي على تغيير الإسم والعلامة التجارية الخاصة بالبنك .

