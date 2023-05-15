بنك التنمية الزراعية الصيني يصدر 14.63 مليار دولار قروضا عبر الإنترنت

أصدر بنك التنمية الزراعية الصيني، وهو بنك للسياسات الريفية، قروضا عبر الإنترنت بقيمة 101.68 مليار يوان (حوالي 14.63 مليار دولار أمريكي) لأكثر من 60 ألف شركة صغيرة ومتناهية الصغر بحلول نهاية أبريل، بحسب وكالة شينخوا.

وبلغ إجمالي القروض غير المسددة عبر الإنترنت للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر 10.58 مليار يوان بنهاية أبريل.

وواصل البنك في السنوات الأخيرة العمل بنشاط على تنمية قدرات الإقراض الرقمي، مع تعزيز دعمه الائتماني عبر الإنترنت للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وسيواصل البنك إثراء مجموعة أدوات سياساته لتقديم المزيد من الدعم للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التنمية عالية الجودة للاقتصاد الحقيقي مع التحول الرقمي لأعماله الائتمانية.

على صعيد آخر، ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أموالا في السوق المالية اليوم الاثنين، من خلال عمليات تسهيل الإقراض المتوسط الأجل وعمليات إعادة الشراء العكسية.

وضخ بنك الشعب الصيني ما قيمته 125 مليار يوان (حوالي 17.93 مليار دولار أمريكي) من خلال عمليات تسهيل الإقراض المتوسط الأجل لمدة عام بسعر فائدة 2.75 %.

وساعدت أداة تسهيل الإقراض المتوسط الأجل البنوك التجارية وبنوك السياسات على الحفاظ على السيولة من خلال السماح لهم بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمانات.

كما قام البنك المركزي بعمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بقيمة ملياري يوان وبسعر فائدة 2%.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ”الريبو العكسي”، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.