بنك التنمية الألماني يطلق مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف فى مصر.. تعرف على التفاصيل

أطلق بنك التنمية الألماني”KFW” صباح اليوم مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف”IFE” في مصر، نيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية “BMZ” كآلية استثمارية مبتكرة ومرنة وقائمة على احتياجات السوق.

وقال الدكتور زيجفريد، مدير مكتب البنك بمصر، إن المبادرة تقدم منحًا للتمويل المشترك في نطاق يتراوح بين مليون إلى 10 ملايين يورو لمشروعات الاستثمار ذات التأثير الأعلى في خلق الوظائف .

وأضاف – في كلمته بالمؤتمر الذي نظمته السفارة الألمانية لإطلاق المبادرة – أنه على كل المشروعات المتقدمة الحصول على منحة من المبادرة أن تقدم مساهمة كبيرة في ميزانية المشروع، لافتًا إلى أن تلك المساهمة تعتمد على نوع المشروع نفسه ولكن قد تصل إلى 75% من ميزانيته .

وتابع إن مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف تعد بمثابة “صندوق تنافسي” أي أنها تطلق دعوات بصفة دورية لتقديم المشروعات بهدف اختيار تلك التي تمتلك التأثير العالي في خلق فرص العمل.

وقال إن المتقدمين من أصحاب المشروعات يمكن أن يكونوا كيانات من القطاع الخاص أو كيانات حكومية أو منظمات غير ربحية، بحيث يتم خلق فرص عمل في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الهدف العام من المبادرة هو خلق 100 ألف وظيفة جديدة على مدى خمس سنوات في أفريقيا، لافتًا إلى أنها تتواجد في 8 دول أفريقية شريكة هي كوت ديفوار ومصر وغانا وإثيوبيا والمغرب ورواند والسنغال وتونس .

وتابع إنه يتم تنفيذ تلك المبادرة بشكل كبير من قبل بنك التنمية الألماني”KFW” ، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي”GIZ”.

وقال إن المبادرة مهتمة بشكل خاص بالقطاع الخاص في دعم المزيد من المشروعات التي تركز على خلق المزيد من الوظائف الجيدة للسيدات، وكذا دعم المشروعات الخضراء .

ونوه بأن المبادرة أطلقت دعوات لتقديم المشروعات في الدول الأفريقية الشريكة الـ8 وبناء محفظة مشروعات في جميع أنحاء أفريقيا لضمان خلق المزيد من فرص العمل.

ويمكن الحصول على مزيد من التفاصيل الخاص بالمبادرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها وهو Startseite | Wachstumschance Afrika | Invest for Jobs