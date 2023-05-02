بنك التنمية الآسيوي يكشف عن مرفق لتمويل المناخ في آسيا والمحيط الهادى

كشف بنك التنمية الآسيوي عن مرفق التمويل المبتكر للمناخ في آسيا والمحيط الهادى (IF-CAP)، الذي يركز على تمويل المشاريع المتعلقة بتغير المناخ في المنطقة، بحسب وكالة يونهاب.

قال رئيس بنك التنمية الآسيوي ماساتسوجو أساكاوا (ADB) : “تغير المناخ هو القضية الحاسمة في حياتنا، وهنا في آسيا والمحيط الهادى، نحن في الخطوط الأمامية لتلك المعركة”.

وأضاف: “الأحداث المناخية التي شهدناها على مدار الـ 12 شهرا الماضية، ستزداد شدتها وتكرارها فقط، لذا يجب علينا اتخاذ إجراءات جريئة الآن”.

شركاء المشروع هم كوريا الجنوبية واليابان والدنمارك والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة

وبحسب بنك التنمية الآسيوي، فإن الشركاء الأساسيين للمشاريع يشملون كوريا الجنوبية واليابان والدنمارك والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقال: “أنا ممتن لكوريا الجنوبية لاستضافتها اجتماعاتنا السنوية هذا العام ولإسهامها الفريد في مرفق التمويل المبتكر للمناخ في آسيا والمحيط الهادئ.

كوريا هي الدولة الوحيدة غير المدرجة في المرفق الأول بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتي تعمل كشريك مؤسس لمرفق التمويل المبتكر للمناخ في آسيا والمحيط الهادئ”.

وبدأ الاجتماع السنوي السادس والخمسون لمجلس محافظي بنك التنمية الآسيوي في وقت سابق من اليوم تحت شعار “انتعاش آسيا: التعافي وإعادة الاتصال والإصلاح”. وهو أول اجتماع وجها لوجه للبنك منذ تفشي الجائحة.

على صعيد آخر، قال رئيس بنك التنمية الآسيوي إنه لا يرى مخاطر هبوط خطيرة على النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتوسع النمو تدريجيا.

وقال أساكاوا لوكالة يونهاب للأنباء : “لا أرى أي مخاطر هبوط خطيرة لكوريا الجنوبية”.

في الشهر الماضي، حافظ بنك التنمية الآسيوي على توقعاته للنمو بنسبة 1.5% لاقتصاد كوريا الجنوبية في عام 2023، مشيرا إلى استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. وظل تقدير البنك الذي يتخذ من مانيلا مقرا له دون تغيير عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر عندما خفض التوقعات بمقدار 0.8 نقطة مئوية.

وأضاف: “حتى لو تم تعديل التوقعات، حتى لو كان هناك بعض الصعود أو الانخفاض ، لا أعتقد أن ذلك سيكون مهما”، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتوسع النمو السنوي لرابع أكبر اقتصاد في آسيا تدريجيا.