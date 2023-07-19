بنك التنمية الآسيوي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري إلى 1.3%

خفض بنك التنمية الآسيوي (ADB) اليوم الأربعاء توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي إلى 1.3% مشيرًا إلى تباطؤ الصادرات والاستثمار، بحسب وكالة يونهاب.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر من توقع البنك الواقع في مانيلا نمو الاقتصاد الكوري بنسبة 1.5%.

و خفضت الحكومة الكورية أيضا في وقت سابق من الشهر توقعاتها للنمو هذا العام بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 1.4%.

وفي يونيو، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات نمو الاقتصاد الكوري عام 2023 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 1.5%.

تأتي المراجعة حيث يستمر الاقتصاد في تسجيل تراجع في الصادرات التي يعتمد عليها بشكل كبير، على الرغم من وجود بعض العلامات على التعافي.

في الشهر الماضي، سجلت كوريا الجنوبية فائضًا تجاريًا لأول مرة منذ 16 شهرًا، لكن صادراتها تراجعت للشهر التاسع على التوالي، بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات.

وانخفضت الصادرات بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 54.24 مليار دولار الشهر الماضي، ما يمثل أقل انخفاض في الصادرات على أساس سنوي حتى الآن هذا العام، مما قد يشير إلى أن الصادرات قد تنتعش في النصف الثاني من هذا العام.

توقعت الحكومة في وقت سابق أن الاستثمار في المرافق في البلاد سينخفض بنسبة 1.2% على أساس سنوي، ما يعزى رئيسيا إلى ضعف الأداء في صناعة الرقائق كذلك.

ولكن في الوقت نفسه، حافظ بنك التنمية الآسيوي على توقعاته بنمو الاقتصاد الكوري بنسبة 2.2% لعام 2024.