بنك التنمية الآسيوي يتوقع نمو الاقتصاد الكوري 1.5% في 2023

حافظ بنك التنمية الآسيوي (ADB) اليوم الثلاثاء على توقعاته للنمو بنسبة 1.5% لكوريا الجنوبية في عام 2023، مشيرًا إلى استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، بحسب وكالة يونهاب.

يظل أحدث تقدير للبنك الواقع في مانيلا دون تغيير عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر عندما خفض توقعاته للاقتصاد الكوري هذا العام بنسبة 0.8 نقطة مئوية.

يعد الرقم أقل بقليل من معدل النمو البالغ 1.6% الذي توقعه بنك كوريا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

بالنسبة للتضخم، توقع بنك التنمية الآسيوي ارتفاع الأسعار في كوريا الجنوبية بنسبة 3.2% على أساس سنوي في عام 2023، محافظًا على تقديراته السابقة، مشيرًا إلى التشديد النقدي المستمر.

في فبراير، جمد بنك كوريا المركزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 3.5% للمرة الأولى في 10 أشهر حيث تتزايد المخاوف من أن التضييق النقدي القوي قد يضر بالنمو الاقتصادي.

وأضاف البنك أنه من المتوقع أن يفقد التضخم قوته تدريجيا ليبلغ 2% في العام التالي.

وقال بنك التنمية الآسيوي إن إعادة فتح الاقتصاد الصيني سيعطي زخمًا تصاعديًا للاقتصاد الآسيوي بأكمله، على الرغم من أن التضخم العالمي وتحركات التشديد النقدي لا تزال تمثل تحديات.