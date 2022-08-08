بنك التعمير يشارك في رعاية الدورة الرابعة لحاضنة الأعمال الهندسية ضمن مبادرة رواد النيل

يشارك بنك التعمير والإسكان في رعاية الدورة الرابعة لحاضنة الأعمال الهندسية للمبادرة الوطنية “رواد النيل”، والتي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030؛ بهدف تعزيز الصناعات المستدامة ومواجهة مخاطر تغير المناخ.

جدير بالذكر أن مبادرة رواد النيل قد أُطلقت عام2019، بدعم من البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي ويتم تنفيذها من خلال جامعة النيل الأهلية،

حيث تعمل المبادرة بشكل وثيق مع مختلف الهيئات الحكومية والمنظمات والجامعات الدولية والمحلية بهدف دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مجالات التنمية المستدامة فيما يخص التصنيع والزراعة والتحول الرقمي،

وذلك من خلال تطبيق أدوات الابتكار المختلفة، واستغلال الطاقات الكامنة لدى الشباب المبتكر لدعمهم في إنشاء مشروعات جديدة وتعميق الصناعة المحلية وخلق فرص عمل، بما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي إطار إيمان بنك التعمير والإسكان بأهمية تحقيق التنمية المستدامة تماشيا مع خطة الدولة 2030، والدور الحيوي التي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الاقتصاد المصري من خلال خفض معدلات الفقر والبطالة ورفع معدلات النمو والاستدامة، ودعمًا للبحث العلمي والابتكار- قام بنك التعمير والإسكان بالمشاركة في مبادرة رواد النيل بتبنِّي عدد من المبتكرين ورواد الأعمال في مجال التشييد، الزراعة والبناء، وتوفير المكان والدعم الفني، التسويقي، القانوني والمالي،

بالإضافة إلى إيجاد حلول مبتكرة في مجال التشييد والبناء لتطوير صناعة مواد البناء المحلية، وذلك بهدف الوصول إلى منتجات وحلول مبتكرة مع مراعاه بُعد الاستدامة،

في هذا السياق قام بنك التعمير والإسكان من خلال دوراته السابقة بدعم مجموعة من المشروعات والمبتكرات التي حققت عائد ملموس وإيجابي على المجتمع والبيئة، بالإضافة إلى مساهمتها في تعزيز المنتج المحلي وإحلاله محل الواردات.

وخلق صناعة وطنية تنافسية قادرة على المنافسة في السوق الوطني لتحل محل نظيرتها المستوردة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة على الصعيد الدولي وخلق فرص عمل.

وقد أشاد حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، بدور البنك المركزي المصري في تبني المبادرات الوطنية الداعمة للاقتصاد القومي،

والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهًا بأهمية مبادرة رواد النيل في تنمية قدرات رواد الأعمال من الشباب وتشجيع الصناعة المحلية والتوسع في التطبيقات الرقمية لدعم القطاعات المختلفة.

مشيرًا إلى إيمان بنك التعمير والإسكان بأهمية الاستثمار في البنية التكنولوجية وتعزيز التصنيع المحلي والحفاظ على الموارد البيئية من خلال البحث عن مصادر بديلة للطاقة والتمويل الأخضر،

والذي يعدّ من أهم أهداف التنمية المستدامة والتي ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد، سواء كانت بشرية أو خامات أو بنيه تحتية أو تكنولوجية؛ وذلك بهدف خلق فرص عمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات.

وأعرب غانم عن فخره بالمشاركة في الدورة الرابعة من مبادرة رواد النيل والتي تنطلق بالتزامن مع قرب انعقاد قمة المناخ COP 27 والتي تستضيفها مصر، خلال هذا العام، لتبادل أفضل الممارسات لمكافحة تغير المناخ؛ وهي القضية التي تشغل اهتمام العالم أجمع حاليًّا،

مؤكدًا حرص بنك التعمير والإسكان الدائم على المشاركة الفعالة في كل المبادرات والقضايا التي تؤثر إيجابًا على المجتمع و الأجيال القادمة لتحقيق حياة أفضل.