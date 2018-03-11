بنك التعمير يحقق صافي أرباح أكثر من مليار جنيه عن 2017

بدور إبراهيم:



في سابقة هي الأولى من نوعها استطاع بنك التعمير والإسكان ان يحقق صافي أرباح بعد خصم الضرائب قدرها 1.075 مليار جنيه بفضل السياسة الاحترافية للإدارة العليا للبنك ومجهودات العاملين به، وذلك على الرغم من التحديدات والصعوبات التي واجهت الاقتصاد المصرى الا ان مصرفنا تمكن من تحقيق إنجازات على مستوى حجم النشاط مع الاحتفاظ بحدود مقبولة من المخاطر.



وبلغت نسبة السيولة النقدية 40.8 % كما بلغ أجمالي الأصول 51.9 مليار جنيه بنهاية 2017 مقابل 32 مليار جنيه بنهاية 2016 بنسبة نمو بلغت 62%.



وقد بلغ اجمالى محفظة القروض في عام 2017 مبلغ 13.4 مليار جم مقابل 10.5 مليار جم في عام 2016 بمعدل زيادة قدرها 27.6 % عن العام السابق وذلك في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.



وقد حقق اجمالى الودائع نمواً بنهاية عام 2017 حيث بلغت 40.9 مليار جم مقابل 22.8 مليار جم فى عام 2016 بنسبة نمو قدرها 79.3% وهذا نتيجة زيادة الودائع تحت الطلب ولأجل وبإخطار.



كما بلغ صافى الدخل من العائد 2.6 مليار جم بنهاية عام 2017 مقابل 1.7 مليار جم في العام السابق 2016 بنسبة نمو قدرها 52.9% وذلك بسبب الزيادة في العائد من القروض والعائد من الأرصدة لدى البنوك وأذون الخزانة

وبلغ صافي الدخل من الاتعاب والعمولات مبلغ 278 مليون جم بنهاية عام 2017مقابل 237.5 مليون جم في عام 2016 بنسبة نمو قدرها 17%.



وبلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان مبلغ 891 مليون جم بنهاية عام 2017 مقارنة بمبلغ 597 مليون جم عن عام 2016 نتيجة زيادة محفظة القروض والتسهيلات وذلك للحفاظ على قوة ومتانه المركز المالي للبنك.



كذلك بلغ صافي دخل المتاجرة في نهاية 2017 مبلغ 272 مليون جم مقابل 295 مليون جم عن عام 2016 وذلك نتيجة تراجع المبالغ المستثمرة في سندات زيروكوبون من 1.9 مليار جم الى 0.3 مليارجم.



زادت المصروفات بنسبة قدرها 22.3%عن العام السابق وذلك نتيجة احتساب اهلاك البرامج والرخص الخاصة بالمنظومة البنكية وزيادة حجم نشاط البنك وكذلك زيادة عدد فروع البنك لتصل الى 80 فرعا.



بلغ صافي الربح قبل الضرائب مبلغ 1.49مليار جم بنهاية عام 2017 مقابل 0.92 مليار جم بنهاية عام 2016 بمعدل زيادة قدرها 62%.



بلغ صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 1.075 مليار جم مقابل 0.644 مليار جنيه نهاية 2016 وبمعدل زيادة قدرها 66.9%.



وبوجه عام فقد نجح البنك في الحفاظ على أدائه والذى تؤكده مؤشرات الأداء المالية الرئيسية للبنك فقد ارتفع العائد على حقوق الملكية ليسجل نسبة 43.2% بنهاية عام 2017 مقابل 29.3% في عام 2016 وقد حقق معدل العائد على الأصول بنهاية عام 2017 نسبة 2.07 % مقابل 2% في عام 2016 على الرغم من زيادة اجمالى الأصول من 32 مليار جم في نهــاية 2016 لتبلغ 52 مليارجم في نهاية 2017 بمعدل زيادة قدرها 62%.



ويتعهد مصرفنا قيادة وعاملين على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو في كافة مؤشراته خلال الفترة القادمة مرتكزاً على تحقيق ونمو مؤشراته الطموحه لاستراتيجية مصرفنا للأعوام 2018 :2022، والتي ترتكز على تقديم مستوى متميز من الخدمات لتحقيق احتياجات عملائه وطموحات المساهمين.