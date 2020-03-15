بنك التعمير والاسكان الأفضل نمواً فى التمويل العقاري خلال 2019

جاء ذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوية من قبل مؤسسة BT100

كرمت مؤسسة BT100 بنك التعمير والاسكان حيث حصل علي جائزة البنك الأفضل نمواً فى نشاط التمويل العقاري لعام 2019.

جاء ذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوية للمؤسسة والذى انعقد الاسبوع الماضى وتم تكريم فيه المؤسسات الكبرى تقديراً على دورها فى الانجازات التي حققتها للتطوير والإصلاح الاقتصادي .

وقال البنك فى بيان ، إنه حصد ايضا العديد من الجوائز الكبرى والمنفردة فى نشاط التمويل العقارى ، كما يعد من البنوك ذات البصمة البارزة فى نشاط التمويل العقاري.

29.3 مليار جنيه من البنوك للتمويل العقارى

وبحسب تصريحات صحفية لمى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى فإن إجمالى تمويلات عملاء مشروع الإسكان الاجتماعى بلغ 29.3 مليار جنيه موزعة على 20 بنكًا و8 شركات تمويل خلال الفترة من 2014 وحتى 20 فبراير الحالى، مشيرة إلى أن إجمالى المستفيدين من حجم هذه التمويلات بلغ حوالى 297.3 ألف مواطن.

وأضافت أن حجم تمويلات البنوك للعملاء بلغ نحو 27.73 مليار جنيه بإجمالى 282.9 ألف مواطن مقابل 1.58 مليار للشركات بإجمالى 14.4 ألف مستفيد.

وكان البنك المركزى أطلق مبادرة التمويل العقارى فى فبراير 2014 بقيمة 10 مليارات جنيه، وتمت مضاعفتها إلى 20 مليارًا عام 2016، وتنص على منح تمويلات بفائدة 7 و%8 لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، و%5 لأصحاب الدخل الأقل من 1400 جنيه شهريا.

قصر المبادرة على محدودى الدخل

وأعلن «المركزى» نهاية يناير قبل الماضى عن قصر المبادرة على محدودى الدخل، مع تحمل وزارة المالية عبء دعم الفائدة ، فيما أعلنت «المالية» تحمل الدعم النقدى المباشر والتمويل العقارى طويل الأجل المتقدمين بالإعلان الثامن، والتاسع، والعاشر، للحصول على وحدة سكنية بمشروع الاسكان الاجتماعى بسعر عائد منخفض عن السعر السوقى، حسب مستويات الدخل.