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بنك التعمير والإسكان يوقع بروتوكولًا لدعم مبادرة تحول المخابز للعمل بالغاز

من خلال توفير قروض بفائدة 5% متناقصة
الحسينى حسن 8:48 م, الأثنين, 21 يونيو 21 8:48 م, الأثنين, 21 يونيو 21

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وقّع بنك التعمير والإسكان بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل عن السولار لترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للدولة وجهود مبادرات البنك المركزي للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة.

وبحسب بيان صادر من البنك، قام بتوقيع البروتوكول علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وحسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، بحضور عدد من قيادات البنك والوزارة.

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البروتوكول يتيح توفير قروض لأصحاب المخابز بفائدة 5% متناقصة

وقال بنك التعمير والإسكان إن البروتوكول يهدف إلى تقديم التمويلات اللازمة لأصحاب المخابز في كل محافظات الجمهورية، في إطار مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بسعر عائد 5% متناقص، للمساهمة في تكاليف إحلال الغاز الطبيعي كوقود نظيف وآمن للحفاظ على البيئة بديلًا عن السولار.

وأضاف أن الدعم لمبادرة تحول المخابز إلى الغاز الطبيع يأتي انطلاقًا من مساهمات البنك المستمرة كإحدى المؤسسات المصرفية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستكمالًا للعديد من المشروعات التي قام البنك بتنفيذها بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

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بنك التعمير والإسكان يوقع بروتوكول لدعم مبادرة تحول المخابز للعمل بالغاز 

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف تمويل ما يقرب من 30 ألف مخبز علي مستوى الجمهورية للتحول للعمل بالغاز الطبيعي وفقًا لمعايير الجودة العالمية، على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى بتحويل عدد 5625 مخبزًا.

وأعرب حسن غانم، رئيس مجلس إدارة البنك، عن اعتزازه بمشاركة التعمير والإسكان في هذه المبادرة التي تعد من أهم المبادرات القومية، وتؤكد دور القطاع المصرفي الإيجابي في دعم المشروعات القومية وسوف يظل الجهاز المصرفي دائمًا شريكًا فعالًا في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وفقًا لتوجيهات البنك المركزي.

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بقلم الحسينى حسن

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