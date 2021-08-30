بنك التعمير والإسكان يفصح عن بيع مساهم حصة أسهم بقيمة 60.3 مليون جنيه

بنك التعمير والإسكان يفصح عن انخفاض حصة أحد المساهمين إلى 1.23%

أعلن بنك التعمير والإسكان، اليوم الاثنين، قيام المساهم محمد ياسين أحمد محمد الشقيرى، ببيع 1.7 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 60.3 مليون جنيه تقريبًا. وقال بنك التعمير والإسكان، فى إفصاح، للبورصة، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه انخفضت بعد العملية 2.61% إلى 1.23% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 34.46 جنيه، ونفذتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية. وأظهر الإفصاح ارتباط العميل بمساهمين بآخرين يستحوذون على 3.63% من الأسهم.

وأعلنت البورصة المصرية، صباح الاثنين، تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 1.7 مليون سهم من أسهم البنك، وأظهر الإفصاح اللاحق تفاصيل العملية.

بنك التعمير والإسكان : والد الشقيري اشترى 36 ألف سهم يوليو 2020

وأفصح البنك، فى 15 يوليو 2020، عن قيام العميل ياسين أحمد محمد الشقيرى، (والد المساهم المذكور)، بشراء 36 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 1.3 مليون جنيه تقريبًا.

وقال البنك، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت بعد العملية إلى 5% من إجمالى الأسهم، مقارنة بـ4.9% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 37 جنيهًا، ونفّذتها شركة برايم المتخصصة فى أعمال السمسرة وتداول الأوراق المالية.

وشغل ياسين أحمد الشقيرى، رئيس مجلس إدارة شركة ياسين القابضة للاستثمارات المالية، ورحل عن الدنيا فى ديسمبر 2020.

ويبلغ رأسمال بنك التعمير والإسكان الحالى 1.265 مليار جنيه، موزعًا على 126.5 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.

المجتمعات العمرانية المساهم الأكبر بنسبة 29.81%

هيئة المجتمعات العمرانية

وتستحوذ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الحصة الكبرى فى بنك التعمير والإسكان بنسبة تصل إلى 29.81% تقريبًا.

بينما تستحوذ شركة ريمكو للاستثمارات الإماراتية على 9.75%، كما تسهم مصر لتأمينات الحياة بنسبة 8.92%، ومصر للتأمين 8.29%.

فيما يسهم صندوق تمويل مشروعات المساكن بنسبة 7.41%، وشركة “رولا كو اى جى بى للاستثمار المملوكة لرجل الأعمال حسن دايخ بـ10%.

بينما تسهم هيئة الأوقاف المصرية بـ5.03%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة بالبورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر نموذج هيكل ملكية مرسَل بتاريخ 11 يوليو الماضى.

ويستهدف البنك التواجد ضمن أكبر عشرة بنوك تجارية في السوق المصرية بحلول 2022. وحصل البنك فى 28 يونيو 2020 على رخصة مزاولة نشاط تغطية وترويج الاكتتاب في الأوراق المالية من هيئة الرقابة المالية.

كما يستهدف زيادة شبكة فروعه على مستوى الجمهورية إلى 100 فرع من خلال التجهيز والانتهاء من إعداد 15 فرعًا جديدًا. وافتتح البنك، فى نوفمبر الماضى، ثلاثة فروع جديدة بمحافظات القاهرة والشرقية والبحر الأحمر.

وتوسّع البنك خلال 2018 بافتتاح 5 أفرع جديدة في مرسى مطروح- برج العرب الجديد- حلوان- الطاقة- جامعة العبور، ليصل إجمالي فروعه إلى 85 فرعًا نهاية 2018.

بنك التعمير يسجل مليار جنيه أرباحًا فى ستة أشهر

حسن غانم رئيس مجلس إدارة البنك

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للبنك تراجع صافى أرباحها بشكل طفيف إلى مليار جنيه، خلال النصف الأول المنتهي يونيو الماضي، مقارنة بصافى ربح بلغ 1.06 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت القوائم المالية المجمعة، المرسلة للبورصة 30 أغسطس، ارتفاع هامش الفوائد خلال النصف الأول ليسجل 1.61 مليار جنيه مقابل هامش فوائد بلغ 1.29 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة من 2020.

كما ارتفعت إيرادات الفوائد خلال النصف الأول إلى 3.31 مليار جنيه، مقابل إيرادت بلغت 2.89 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكشفت نتائج أعمال سنوية سابقة تسجيل صافى أرباح بقيمة 2.06 مليار جنيه العام المالى المنتهى ديسمبر الماضي، مقابل صافى أرباح بلغت 2.22 مليار جنيه خلال في 2019.

وتراجعت إيرادات الفوائد إلى 6.04 مليار جنيه خلال عام 2020 ، مقابل إيرادات فوائد بقيمة 6.62 مليار جنيه خلال 2019.