بنك التعمير والإسكان يفتتح فرعا جديدا بجنوب سيناء

افتتح رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان فتحى السباعى فرع البنك بمدينة الطور، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعدد من قيادات البنك.

ويأتى ذلك في إطار التوسعات الجغرافية التي يشهدها البنك خلال تلك الفترة للوصول إلى عملائه في كل ربوع الجمهورية، ويعد فرع الطور الفرع الخامس للبنك لخدمة أبناء محافظة جنوب سيناء، حيث يوجد للبنك 3 أفرع بمدينة شرم الشيخ بمناطق الهضبة وخليج نعمة ونبق، بالإضافة إلى فرع مدينة دهب.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بالمستوى الراقي للفرع الذي تم تجهيزه وفقًا لأحدث التقنيات المصرفية والتي توفر الراحة للعملاء والسرعة في إتمام المعاملات الخاصة بهم بأعلى كفاءة ودقة.

وأوضح فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة البنك، أن التعميير والإسكان يشهد بالفعل في هذه المرحلة عددا من التوسعات الجغرافية لزيادة شبكة فروعه بغرض الوصول لأكبر عدد من العملاء والتوسع في تطوير وتقديم خدماته لجميع الفئات المجتمع تطبيقا لمفهوم الشمول المالي الذي يتبناه البنك المركزي، والذي يهدف إلى زيادة أعداد المتعاملين مع البنوك.

وقام اللواء المحافظ بإهداء السباعي درع المحافظة تكريما وتقديرا لبنك التعمير والإسكان للخدمات المصرفية المتميزة الذي يقدمها لأبناء محافظة جنوب سيناء.