بنك التعمير والإسكان يفتتح فرعاً جديداً بمدينة العلمين الجديدة

أعلن بنك التعمير والإسكان افتتاح فرع مدينة العلمين الجديدة، ضمن سلسلة فروعه المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، بحضور وليد مطر مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والفروع وعدد من قيادات البنك.

يتبنى البنك خطة توسعية لتغطية مختلف محافظات الجمهورية، ليصل عدد الفروع 100 فرع، كما يستهدف البنك في الفترة القادمة افتتاح 8 فروع جديدة، على رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، حيث تعد مدينة العلمين الجديدة أحد أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، والتي تستهدف استغلال أراضي الساحل الشمالي للتنمية العمرانية إلى جانب كونها وجهة سياحية طوال العام بما تحتويه من شواطئ ومنتجعات سياحية عالمية، بالإضافة إلى أحدث المشروعات التكنولوجية والعمرانية.

وفي هذا الإطار يؤمن بنك التعمير والإسكان بأهمية التواجد في المدن الجديدة، وضرورة توفير جميع الخدمات المختلفة في هذه المدن لضمان الاستدامة، كجزء من المشاركة في دعم المشروعات القومية في ظل توجهات الدولة ورؤية مصر2030 للتنمية المستدامة التي تسهم بشكل كبير في توفير فرص حقيقية لجذب استثمارات للدولة وتوفير فرص العمل.

وتم تجهيز فرع مدينة العلمين الجديدة وفقاً لأرقى المستويات الهندسية والإنشائية، وبأحدث التقنيات المصرفية التكنولوجية لتقديم خدمات مصرفية تنافسية وبأعلى درجة من الجودة والكفاءة، ويأتي افتتاح هذا الفرع كخطوة استراتيجية هامة لتعزيز خطة البنك الطموحة نحو التوسع والانتشار الجغرافي بمختلف محافظات الجمهورية.

بالإضافة إلى زيادة انتشار ماكينات الصراف الآلي لتصل إلى أكثر من 424 ماكينة، والتي تضمن الوصول إلى العملاء أينما كانوا مع استقطاب شرائح جديدة، بالإضافة إلى التوسع في المناطق غير المشمولة مصرفياً بالشكل الكافي،مع تعزيز تواجد البنك بالقرب من قاعدة كبيرة من العملاء سواء مواطنين أو مؤسسات وهيئات وشركات عاملة، مع تقديم أفضل مستويات الخدمة المصرفية لهم.