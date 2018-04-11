بنك التعمير والإسكان يعلن عن أسماء الفائزين بالحج والعمرة

بدور إبراهيمأجري بنك التعمير والأسكان السحب الدوري الثاني عشر على التوالي على جوائز حساب ادخار السياحة الدينية( الحج و العمرة ) تحت رعاية رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.وتم السحب على جائزة الحج الكبرى لأداء مناسك الحج لعام 2018 وكذلك 3 جوائز لأداء العمرة شاملة كا

بدور إبراهيم

أجري بنك التعمير والأسكان السحب الدوري الثاني عشر على التوالي على جوائز حساب ادخار السياحة الدينية( الحج و العمرة ) تحت رعاية رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وتم السحب على جائزة الحج الكبرى لأداء مناسك الحج لعام 2018 وكذلك 3 جوائز لأداء العمرة شاملة كافة مصاريف السفر والإقامة 4 نجوم.

وحضر السحب كل من الأستاذ، حسن غانم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المصرفية والأستاذ، هشام عبد الرازق رئيس لجنة السحب على جوائز الحج والعمرة والسيد مندوب وزارة التضامن الاجتماعي.

وأسفر السحب عن فوز:

السيدة / حمدية إبراهيم حسن المشد فرع روكسي بجائزة الحج الكبرى

السيدة / اماني محمد احمد حسن فرع روكسي بجائزة العمرة

السيدة / اميرة محمد عبد الوهاب محمد فرع أكتوبر بجائزة العمرة

السيد / اسلام رشاد عبد السميع فرع أكتوبر بجائزة العمرة

من جانبه، قال حسن غانم إن الجوائز المقدمة تشمل جائزة الحج الكبرى لأداء مناسك الحج لموسم 1439 هـ شاملة السفر والإقامة وكذلك ثلاث جوائز عمرة 4 نجوم

وأوضح أنه في حالة عدم الفوز بتأشيرة الحج من خلال قرعة وزارة السياحة لعملاء شركات السياحة يمكن للعميل استبدال الجائزة برحلة عمرة وصرف الفرق بين سعر رحلة العمرة والقيمة النقدية للجائزة بعد خصم الضرائب المقررة نقدا أو الانتظار لموسم الحج التالي.

وأضاف أن هذا النوع من الاوعية الادخارية والخاص بالسياحة الدينية يحرص عملاؤنا على اقتناءه ليس بغرض الحصول على العائد الدوري وانما بغرض زيادة فرص دخولهم في السحب الدوري علي جوائز العمرة او الحج لهذا كان هناك إصرار على تطوير تلك النوعية من المنتجات بما يخدم رغبات أكبر قطاع من العملاء

وأشار إلى أن السحب يشمل السادة العملاء الذين تبلغ ارصدتهم ألف جنيه ومضاعفاتها فكلما زادت ارصدة العميل زادت فرصه في الفوزفي السحب، بالإضافة الي مجموعة أخري من المزايا تشمل عائد نصف سنوي مميز (حسب رغبة العميل)

وفي حالة عدم الرغبة في صرف العائد يتم زيادة عدد فرص الدخول في السحب بقيمة هذا العائد وبالتالي زيادة فرص الفوز. بالإضافة إلى ميزة المرونة والتي تمكن العميل من التنازل عن الجائزة لأي من الاهل او الاقارب او الاصدقاء او تأجيل السفر للموسم التالي مباشرة وهو ما سيضمن للعميل الاستفادة من الجائزة بالصورة التي تناسبه وفقا لظروف، وفق غانم



