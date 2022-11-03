بنك التعمير والإسكان يطلق ذراعه للتسويق العقاري «HDP»

أعلن بنك التعمير والإسكان، اليوم الخميس ، إطلاق شركة التعمير والإسكان للتسويق العقاري HDP، لتصبح الذراع التسويقي والاستثماري لشركة الإسكان والتعمير للاستثمار العقاري.

وحضر حفل إطلاق الشركة حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وأمجد حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للتسويق العقاري، ومحمد علوي، المدير التنفيذي لشركة التعمير والإسكان للتسويق العقاري.

وتستهدف شركة الإسكان والتعمير للتسويق العقاري HDP أن تكون واحدة من أهم شركات التسويق العقاري في مصر والشرق الأوسط؛ وذلك من خلال خلق حلقة وصل بين العملاء على اختلاف متطلباتهم وتوفير حياة سكنية متكاملة لهم.

وتتبنى HDP استراتيجية طموحة في مجال التنمية العمرانية التي تعد من أهم اتجاهات الدولة في الوقت الحالي.

وتتولى الشركة مهام تسويق عدد من المشاريع الإسكانية والاستثمارية الضخمة، كما تستهدف HDP عبر خدماتها التسويقية المختلفة إلى تسويق مشروعات مميزة في المناطق الاستراتيجية من خلال انتقائها لمشروعات ذات مواقع جغرافية جذابة، تسعى جاهدة إلى توفير وضمان تجربة سكنية متميزة.