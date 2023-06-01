بنك التعمير والإسكان يصل بمحفظة التمويل المستدام إلى 1.3 مليار جنيه بنهاية الربع الأول

وصلت محفظة التمويل المستدام لدى بنك التعمير والإسكان نحو 1.3 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأكد حسن غانم الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، حرص مصرفه على ترسيخ مبدأ الاستدامة في مختلف أنشطته وأعماله؛ من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتنفيذ خطوات فعالة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشار «غانم» إلى اهتمام البنك الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة؛ وذلك من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والمشروعات الداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.



استراتيجية بنك التعمير والإسكان

وأوضح رئيس بنك التعمير والإسكان أن مصرفه يستهدف التحول من بنك متخصص إلى بنك شامل، ذو محفظة متنوعة، وليس مقتصرًا على تقديم خدمات التمويل العقاري.

ولفت إلى أن محفظة التجزئة وصلت إلى 10 مليار جنيه، وكذلك الحال بالنسبة للتمويل العقاري، فيما سجلت محفظة قروض الشركات نحو 17 مليار جنيه.

ماكينات الصراف الآلي



وأشار إلى أن

ضاعف عدد ماكينات الصراف الآلي الخاصة به؛ إذ وصل ارتفع عدد هذه الماكينات من 220 إلى 450 ماكينة.ولفت إلى عزم البنك التوسع في طرح خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة مرتكزة على دراسات وتحليلات متعمقة للسوق المصرفية، بهدف تدعيم مركزه التنافسي وتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء الحاليين والمرتقبين.