بنك التعمير والإسكان يشارك في فعاليات معرض «أهلًا مدارس»

شارك بنك التعمير والإسكان في فعاليات معرض أهلا مدارس 2023، المقام بأرض المعارض بمدينة نصر بهدف توفير مستلزمات المدارس والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك خلال الفترة من 14 وحتى 29 من الشهر الجاري.



ويقدم البنك من خلال مشاركته في معرض “أهلاً مدارس” باقة متنوعة من الأنشطة تستهدف دعم توجهات الدولة والبنك المركزي المصري لتعزيز ثقافة الشمول المالي، وذلك من خلال توفير ماكينات الصراف الآلي بداخل المعرض، وتقديم التوعية المالية والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية للعارضين والزائرين بالمعرض.

وتأتي مشاركة بنك التعمير والإسكان في فعاليات معرض أهلا مدارس 2023، في إطار تعزيزه لثقافة الشمول المالي، واستهداف وجذب فئات جديدة من العملاء لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة





أرباح بنك التعمير والإسكان

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لبنك التعمير والإسكان نمو صافي الأرباح بنسبة 151.9%، مسجلًا صافي أرباح بقيمة 3.28 مليار جنيه خلال 6 أشهر، مقابل صافي أرباح بقيمة 1.3 مليار بالنصف الأول من 2022.

وارتفع إجمالي قروض وإيرادات بنسبة 73% لتسجل 7.56 مليار جنيه عام 2022، مقابل 4.37 مليار جنيه عام 2021.

واظهرت القوائم المالية المستقلة نمو صافي الأرباح بنسبة 162.5%، لتسجل 3.15 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأول من العام الجاري، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من 2022.