بنك التعمير والإسكان يرعى معرضي التوظيف بجامعتي «ESLESCA» و«الألمانية»

شارك بنك التعمير والإسكان في رعاية الملتقى التوظيفي بكل من جامعة ESLESCA والجامعة الألمانية، ضمن رعايته لسلسلة من الملتقيات التوظيفية لطلاب الجامعات، بهدف إمداد وتعريف طلاب الجامعة وحديثي التخرج الباحثين عن فرص وظيفية بالمعلومات المختلفة في كل مجالات سوق العمل، وتمكينهم من فهم متطلبات السوق، كجزء من خطة البنك الداعمة لتمكين الشباب وخلق فرص عمل لهم، للوصول إلى أفضل الكوادر المصرية المتميزة .

بنك التعمير والإسكان ودعم الشباب

وتأتي رعاية

حسن غانم رئيس بنك التعمير والإسكان

لهذين الملتقيين، في إطار حرصه على المشاركة في المبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب في كل المجالات، وذلك من خلال دعم طلاب الجامعات وحديثي التخرج الباحثين عن فرص عمل وتقديم فرص تدريبية ووظيفية لهم تساعدهم في تحقيق تطلعاتهم المهنية.

جدير بالذكر أن بنك

يضع تنمية وتطوير الشباب وتوفير فرص عمل لهم على رأس أولويات خطته الاستراتيجية، فقد شارك البنك برعاية العديد من ملتقيات التوظيف للشباب ومن أبرزها دعمه لأكبر ملتقى توظيفي “خطوة” لذوي الهمم والذي استهدف توفير فرص عمل في أكثر من 30 مؤسسة لنحو 2000 شخص باحث عن عمل من ذوي الهمم، إضافة إلى رعاية أول ملتقى توظيفي بجامعة الجلالة بهدف خلق فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنمية الشاملة في المدن الجديدة وفقاً لتوجهات الدولة ورؤية مصر2030.