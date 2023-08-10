بنك التعمير والإسكان يحقق 3.015 مليار جنيه صافي ربح خلال النصف الأول

سجل صافي ربح بنك التعمير والإسكان، بحسب نتائج أعماله المنتهية في 30 يونيو الماضي، نحو 3.015 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل، مقابل 1.204 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 1.811 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى 150.4% بنهاية النصف الأول من عام2023.

وتعليقًا على نتائج الأعمال، أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالأداء القوي الذي حققه البنك، خلال النصف الأول من عام 2023، مشيرًا إلى تحقيق نتائج مالية قوية تمثلت في النمو الاستثنائي لكل من الإيرادات وصافي الأرباح.

إستراتيجية بنك التعمير والإسكان

وقال: تأتي هذه النتائج بفضل حرص البنك على وضع العملاء على رأس أولوياته والتزامه بإستراتيجية النمو التي يتبناها، في إطار سعيه للتوسع بقاعدة عملائه، وتقديم خدمات مصرفية على أعلى مستوى،

مما أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 103% لتصل إلى 5.6 مليار جنيه، خلال النصف الأول من عام 2023، كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 150.4% لتسجل 3.015 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023.

وأضاف غانم أن هذا النجاح جاء على خلفية مواصلة البنك في تطبيقه إستراتيجيته الطموح التي ترتكز على محورين أساسيين؛ وهما وضع العملاء على رأس أولوياته، وتطبيق إستراتيجيته نحو التوسع والنمو، وهو ما أثمر بدوره على مواصلة تعزيز البنك للأصول،

حيث بلغ إجمالي الأصول 110.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، بنسبة نمو قدرها 7%، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعي التجزئة والشركات، حيث ارتفع هامش صافي الدخل من العائد إلى 10.5% مقابل 6% خلال الفترة نفسها من العام السابق.

عائد القروض والإيرادات المشابهة

ولفت إلى أن بلغ صافي الدخل من العائد 4.530 مليار جنيه، خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، مقابل 2.096 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، وبنسبة نمو تصل إلى 116%، مدفوعة بزيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 72.8%، والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 33.2%.

في هذا السياق، أشار غانم إلى مواصلة البنك جني ثمار مكانته الراسخة التي يتمتع بها في القطاع المصرفي؛ حيث سجل زيادة في الودائع بنسبة 2% لتصل إلى 90.9 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام2023، مدفوعة بارتفاع ودائع التجزئة بنسبة تصل إلى 40%،

وهو ما يعكس ثقة العملاء من الأفراد والشركات في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك، بالإضافة إلى نمو إجمالي القروض إلى الودائع بنسبة 44.6% خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو2023 مقابل 42.6% عن عام2022.

نمو صافي الأرباح

وأشار إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الإستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فضلًا عن كفاءة الإدارة وحكمتها في التعامل بحرفية في إدارة موارد البنك على الوجه الأمثل لتعظيم الربحية،

فقد أثمر نمو صافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2023 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية 53.5% مقابل25.7% خلال الفترة نفسها من العام السابق.

فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 5.6% مقابل 2.9% خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يؤكد التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.

ولفت غانم إلى أن نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 3.285 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل، مقابل 1.304 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة زيادة قدرها 151.9%.