بنك التعمير والإسكان يحصل على موافقة بنشر إفصاح زيادة رأس المال

رجب عزالدين:وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام بنك التعمير والإسكان بنشر تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر.ووافق مجلس إدارة البنك فى 21 مارس الماضى على زيادة رأس المال المصدر من 1.51 مليار جنيه إلى 1.64 مليار جنيه بزيادة قدرها 126.5 مليون جنيه موزعة على 126.5 م

رجب عزالدين:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام بنك التعمير والإسكان بنشر تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر.

ووافق مجلس إدارة البنك فى 21 مارس الماضى على زيادة رأس المال المصدر من 1.51 مليار جنيه إلى 1.64 مليار جنيه بزيادة قدرها 126.5 مليون جنيه موزعة على 126.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه تمول من الاحتياطي القانوني الظاهر بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2017.

وارتفعت أرباح البنك إلى 1.31 مليار جنيه فى 2017 مقابل صافى ربح قدره 754.8 مليون جنيه فى 2016.

واقترح مجلس الإدارة فى 22 مارس الماضى، على توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 1.5 جنيه للسهم عن أرباح 2017، وسهم مجاني لكل 10 أسهم ممولة من الإحتياطي القانوني.