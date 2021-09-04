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بنك التعمير والإسكان يحصد جائزتين من «جلوبال براند العالمية»

بما يتماشى مع سياسة البنك المركزي
‫محمود الصباغ‬‎ 2:31 م, السبت, 4 سبتمبر 21 2:31 م, السبت, 4 سبتمبر 21

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حصل بنك التعمير والإسكان على جائزتي “البنك التجاري الأسرع نموا ً” و “البنك الأسرع نمواً في إصدار البطاقات”، من مجلة جلوبال براندز العالمية التي تهدف إلى تسليط الضوء على المؤسسات والعلامات التجارية في جميع أنحاء العالم، التي تقدم مستوى متميزا من الأداء والابتكار في مختلف المجالات، وتمنح هذه الجوائز وفقاً لعدد من المعايير الفنية المتخصصة بموجب تقييم نخبة من الخبراء في جميع المجالات.

أعرب حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان عن سعادته بهذا التكريم العالمي، والذي يأتي تتويجاً للجهود المتواصلة التي قام بها البنك خلال الفترة الماضية.

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وتطبيقه استراتيجية طموح استهدف البنك من خلالها أن يصبح من أكبر البنوك التجارية في مصر ، مع تنفيذ خطة لتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية، وقد شهدت الفترة السابقة تطور ملحوظ في تقديم جميع الخدمات والمنتجات المصرفية بتنافسية عالية.

 وعلي رأسها المنتجات الرقمية مع الحرص على تحديثها بشكل مستمر، لكي تتلاءم مع احتياجات كافة شرائح العملاء، كما حقق البنك معدلات نمو متميزة على الرغم من الأزمة العالمية لجائحة كورونا، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.

يؤمن بنك التعمير والإسكان دائماً أهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية، بما يتماشى مع سياسة البنك المركزي، ويضع البنك دائماً قضية الشمول المالي والتحول الرقمي على رأس أولوياته وأهتماماته، خاصةً مع الطفرة التكنولوجية التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة، وظهر ذلك من خلال حرص البنك  على تقديم خدمات إلكترونية مختلفة لعملائه، المتمثلة في الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية.

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كما شهد بنك التعمير والإسكان في الفترة السابقة توسع وزيادة في معدل إصدار واستخدام البطاقات، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة طويلة الأجل مع مؤسسة ماستركارد العالمية لتحفيز استخدام المدفوعات الإلكترونية، هذا إلى جانب البطاقات المدفوعة مقدمًا خاصة بطاقة” ميزة “.

والجدير بالذكر أن خطة البنك للتوسع الجغرافي لنشر ماكينات الصراف الآلى في مختلف أنحاء الجمهورية وفقاً لمبادرة البنك المركزي حققت نتائج متميزة، حيث حقق البنك نسبة زياده تصل إلى 30% خلال عام 2020.

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وأكد حسن غانم على حرص البنك الدائم على تطوير وتقديم خدمات مصرفية تنافسية تحظى برضاء وثقة عملائه، وتعزز من مكانته كأحد أكبر البنوك المحلية في مصر.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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