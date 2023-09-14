بنك التعمير والإسكان يجهز 10% من فروعه وماكينات الصراف الآلي لتناسب ذوي الهمم

جهّز بنك التعمير والإسكان نحو 10% من فروعه بما يعادل (10 فروع) لتناسب مع «ذوي الهمم» متضمنة، منحدرات لتسهيل الدخول والخروج من الفروع وأبواب منزلقة، وموظفين مدربين للتعامل معهم.



ونجح البنك، كذلك، في تجهيز نحو 10% (40 ماكينة) ماكينات الصراف الآلي الـ ATM التابعة للبنك منها 10 ماكينات بفروع البنك و30 ماكينة بالمواقع الخارجية، وتم تجهيزها بلوحات مفاتيح معدة بطريقة برايل، وتفعيل خاصية تشغيل السماعة وإضاءة وصوت واضح بالشاشة وارتفاع مناسب للماكينة وذلك للتوافق جميع أنواع الإعاقات (حركية -سمعية – بصرية)، كما حرص البنك على المشاركة في العديد من الفعاليات الميدانية لدعم ذوي الهمم.



اتخذ بنك التعمير والإسكان العديد من الجهود الاستثنائية في إطار سعيه لتنفيذ استراتيجية وتوجهات البنك المركزي المصري للشمول المالي، ومنها التيسير على «ذوي الهمم» للحصول على كافة الخدمات والمنتجات البنكية والمصرفية وتشجيعهم على التعامل مع الجهاز المصرفي بهدف دمجهم في النظام المالي وتمكينهم اقتصاديا.



وتنوعت إجراءات وجهود بنك التعمير والإسكان في دعم «ذوي الهمم» ما بين إجراءات على صعيد تهيئة البنية التحتية أو المنتجات البنكية أو على صعيد تأهيل الموظفين والكوادر بالبنك للتعامل بلغة الإشارة مع العملاء من ذوي الهمم.



يأتي ذلك أيضا في إطار جهود الدولة في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم والقدرات الخاصة، و ذلك لكونهم جزءا رئيسا من قوة العمل، ومكونا مهما للثروة البشرية الهائلة التي يتمتع بها المجتمع المصري.



الخدمات المالية لذوي الهمم

وكثف بنك التعمير والإسكان جهوده لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية لذوي الهمم، ودمجهم في القطاع المصرفي، من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات، التي تشجعهم على المشاركة الفعالة فى مختلف قطاعات وأنشطة البنوك المصرية ويأتي ذلك بالتزامن مع توجيهات البنك المركزي المصري للبنوك، بدعم ذوى الهمم وإيجاد خدمات ومنتجات لهم خصيصا.



وشملت جهود بنك التعمير والإسكان للتيسير على «ذوي الهمم»، تحديث إجراءات العمل ليتضمن ذوي الهمم من عملاء البنك ووضع إجراءات التعامل معهم، وأيضا توفير الزيارات المنزلية عند الحاجة، مع تمييز حسابات العملاء من «ذوي الهمم» حسب نوع الإعاقة سواء كانت بصرية أو سمعية أو حركية لتسهيل التعامل معهم وتحديد المساعدات التي يحتاجونها.





تسهيل الإجراءات البنكية

وفي إطار التيسير على العملاء من «ذوي» الهمم، فقد قرر بنك التعمير والإسكان قبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات البنكية، مع توفير آلية لعرض المنتجات والخدمات المصرفية على العملاء من ذوي الهمم والتواصل معهم داخل الفروع من خلال طباعة الاستمارات بطريقة برايل والتي تتضمن الشروط والأحكام للحسابات والبورشورات للعملاء ذوي الإعاقة البصرية حتى يسهل عليه التعرف عليها.





منتجات وخدمات بلغة الإشارة

ويحرص بنك التعمير والإسكان على عرض المنتجات والخدمات بلغة الإشارة عبر شاشات الفروع للعملاء ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى إتاحة التسجيلات للشروط والأحكام للاستمارات للعملاء ذوي الإعاقة البصرية، وتوفير كافة المعلومات عن خدمات ومنتجات مصرفنا على الموقع الإلكتروني وتوفير خدمة عدم الانتظار في الصفوف وأيضا الإعفاء من مصاريف فتح الحسابات طوال العام وتوفير بطاقات (مدينة – دائنة) بحروف بارزة للعملاء ذوي الإعاقة البصرية.



وشملت الإجراءات أيضا، تسجيل المعاملات، وتوفير بريد إلكتروني للتواصل مع عملاء الصم وضعاف السمع لدي مركز الاتصالات (إعادة إصدار-إيقاف بطاقة).