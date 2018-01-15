بنك التعمير والإسكان يتصدر تنفيذات البورصة

كتب: مصطفى طلعتتصدر سهم بنك التعمير والاسكان قائمة الأسهم النشطة بالبورصة، من حيث قيمة التداول، خلال جلسة تداولات، اليوم الاثنين، بقيمة تداول بلغت 412.8 مليون جنيه.وكشف شاشات التداول، إغلاق السهم مرتفعاً بحوالي 1.96%، ليغلق عند 50.03 جنيهاً، من خلال بيع وشراء 8.2 مليون ورقة مالية منفذة على عدد 2

كتب: مصطفى طلعت

تصدر سهم بنك التعمير والاسكان قائمة الأسهم النشطة بالبورصة، من حيث قيمة التداول، خلال جلسة تداولات، اليوم الاثنين، بقيمة تداول بلغت 412.8 مليون جنيه.

وكشف شاشات التداول، إغلاق السهم مرتفعاً بحوالي 1.96%، ليغلق عند 50.03 جنيهاً، من خلال بيع وشراء 8.2 مليون ورقة مالية منفذة على عدد 287 عملية.

جدير بالذكر أن مؤشرات البورصة سجلت هبوطاً جماعياً، اليوم، وسط ضغوط بيعية قوية للمؤسسات المحلية متاثرة بعمليات جني الأرباح على غالبية الأسهم القيادية.

وهبط المؤشر الرئيسي egx30 0.83% إلى مستوى 15127 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.70% ليسجل 837 نقطة، وإمتد الهبوط إلى مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بحوالي 0.70% ليغلق عند 1994 نقطة.

