بنك التعمير والإسكان يتبنى مبادرتين لدعم متضررى فيروس كورونا

تبنى بنك التعمير والإسكان ، مبادرتين لدعم الذين تضرروا من فيروس كورونا تمثلت المبادرة الأولى فى قيام البنك بالمشاركة في مبادرة اتحاد بنوك مصر للمساهمة في دعم الأسر المتضررة من العمالة الغير منتظمة من فيروس كورونا بمبلغ ٢٠ مليون جنيه،وذلك بدعم ١٥٠٠ اسرة من العمالة غير المنتظمة.

وتعد تلك الأسر من أكثر الفئات التي تضررت من إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، نظراً لتوقفهم عن العمل بسبب إجراءات حظر التجول التي اتخذتها الدولة المصرية، والتي تحتم عدم التجمع ، تخفيض العمالة وغيرها من الإجراءات الضرورية في تلك الظروف القهرية، وقد أثرت بشكل أكبر على العمالة اليومية وغير المنتظمة ممن قد لا يملكون قوت يومهم، وهذه المساهمة ستؤدى الى الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

دعم مؤسسات المجتمع المدنى

أما المبادرة الثانية فتمثلت فى قام البنك بدعم مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في بنك الطعام المصري لشراء عدد ١٥٠٠ كرتونة عائلية من المواد الغذائية الاساسية المتنوعة لدعم الاسر الاكثر استحقاقاً من الشعب المصري، وذلك انطلاقاً من حرص بنك التعمير والاسكان الدائم على دعم ابناء مصر في هذا التوقيت المحوري.

حسن غانم: دعم جميع مؤسسات الدولة للمجتمع

من جانبه ، أكد حسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، على أهمية دعم جميع مؤسسات الدولة للمجتمع، خاصة وفي ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم ومصرنا الغالية حالياً، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال فى بيان، إن البنك سيقدم كل ما في وسعه لتقديم العون للمجتمع المصري خلال الظروف الصحية الراهنة.

وأضاف “غانم” أن تكاتف الهيئات والمؤسسات الواعية لتقديم سبل الدعم المطلوب في هذا الظرف الطارئ هي مسؤوليه وأمانه وليس تفضلاً، ويتمني السلامة والصحة للجميع.

فى السياق تفقد “غانم” فرع الشروق الملاصق لمستشفي العزل بمدينة الشروق للتأكد من دقة تطبيق الاجراء الاحترازية التي فرضتها الدولة لضمان سلامة العملاء والعاملين علي حد سواء ، كما شدد على الإجراءات التي تم تطبيقها للسادة الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بتخصيص شباك خاص لهم وإعطائهم الأولوية في الانتهاء من جميع معاملاتهم المالية داخل الفرع.

استخدام التكنولوجيا

وشدد “غانم” بعد أن رأي بعض الكثافات للعملاء أمام البنك، على حث الناس لاستخدام التكنولوجيا في إنهاء معاملتهم البنكية من خلال استخدام “الانترنت بانكينج”، للحفاظ على صحة العملاء وموظفي البنك.

وبإمكان العميل أن يتواصل مع خدمة عملاء البنك لمعرفة كيفية استخدام الطرق التكنولوجية لإنهاء معاملاته البنكية دون اللجوء للذهاب إلى فروع البنك.