بنك التعمير والإسكان يتبرع بـ 9 ملايين جنيه لمركز «مجدي يعقوب للقلب الجديد» بالقاهرة

أعلن بنك التعمير والإسكان عن مساهمته بمبلغ 9 ملايين جنيه للمشاركة في بناء مركز “مجدي يعقوب العالمي للقلب” الجديد بالقاهرة، والذي سيصبح أكبر مركز في مصر والشرق الأوسط؛ لتقديم الرعاية الصحية لمرضى القلب والأوعية الدموية مجانًا.

تأتي هذه الخطوة تأكيداً لحرص البنك على أن يكون ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ المجتمع من خلال المساهمة في المبادرات والبرامج ذات الأثر الملموس في التنمية المستدامة.

وقال حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان في بيان له اليوم، أن البنك يولي اهتماماً كبيراً للمسئولية المجتمعية، ويسعى دائماً لمساندة مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، إيمانا منه بالدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، حيث إنَّ مشاركتها الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدني غير هادفة للربح لها نتائج فعالة لتقديم الدعم المجتمعي لأكبر عدد من المستفيدين.

وأضاف، أنَّ دعم قطاع الرعاية الصحية يأتي على رأس استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية خلال الأعوام السابقة، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية في الارتقاء بالمنظومة الطبية بمصر، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الإيجابية وتقديم الدعم للعديد من المستشفيات إلى جانب المشاركة في بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام على هذا القطاع.

وأكد “غانم” اعتزازه بالتعاون مع مؤسسة “مجدي يعقوب للقلب”، إحدى كبرى المؤسسات الوطنية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، التي تعمل على تقديم خدمات طبية بالمجان لمرضى القلب والأوعية الدموية.

مؤسسة مجدي يعقوب: تخصيص 60% من الطاقة الاستيعابية للمركز الجديد للأطفال

وأعلنت مؤسسة “مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب” أنَّ المركز الجديد بالقاهرة – والذي من المتوقع أن يكتمل بناؤه في عام 2023 – أنها تستهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية وإجراء عمليات وجراحات القلب والأوعية الدموية بالمجان لمرضى القلب، بطاقة استيعابية تصل إلى 120 ألف مريض و12 ألف عملية جراحية وقسطرة قلبية سنوياً ، تخصص 60% منها للأطفال.