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«بنك التعمير والإسكان» الراعي الرئيسي لأول ملتقى توظيفي بجامعة الجلالة

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تأتي في إطار المبادرات التي من شأنها تمكين الشباب في كافة المجالات

«بنك التعمير والإسكان» الراعي الرئيسي لأول ملتقى توظيفي بجامعة الجلالة
محمد علواني

محمد علواني

4:44 م, الأحد, 19 مارس 23

شارك بنك التعمير والإسكان في ملتقى التدريب والتوظيف الأول بجامعة الجلالة، بهدف إمداد وتعريف أكثر من 1000 طالب من طلاب الجامعة وحديثي التخرج الباحثين عن الفرص الوظيفية ، وتمكينهم من فهم متطلبات سوق العمل، كجزء من استراتيجية البنك الداعمة لتمكين الشباب.

جريدة المال


وتأتي مشاركة بنك التعمير والإسكان في رعاية هذا الملتقى، انطلاقًا من حرص

البنك
على المشاركة في المبادرات التي من شأنها تمكين الشباب في كافة المجالات.

انطلاقًا من حرص البنك على المشاركة في المبادرات التي من شأنها تمكين الشباب في كافة المجالات

ويتم ذلك من خلال دعم طلاب الجامعات وحديثي التخرج الباحثين عن فرص عمل وتقديم فرص تدريبية ووظيفية لهم تساعدهم في تحقيق تطلعاتهم المهنية، بالإضافة إلى خلق فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنمية الشاملة في المدن الجديدة وفقًا لتوجهات الدولة ورؤية مصر2030.

محمد علواني

محمد علواني

4:44 م, الأحد, 19 مارس 23