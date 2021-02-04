بنك التعمير الألماني يرغب في زيادة استثماراته بقطاع الطاقة المصري

أبدى رغبته في تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف المجالات

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة Dr.Bernd Siegfried مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة، والذي أبدى رغبة البنك في تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف المجالات، وخاصة الطاقة المتجددة من شمس ورياح، وتحسين كفاءة الطاقة وتطوير وتحديث مراكز التحكم والطاقة المتجددة.

وقال شاكر إن قطاع الكهرباء والطاقة التجددة المصري نجح فى الانتهاء من العديد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألماني للاستفادة من خبراته المتميزة والتكنولوجيا المتقدمة. وزير الكهرباء اثناء الاجتماع

وأشار شاكر إلى استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، موضحاً أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط.

وأوضح أنه جار العمل على قدم وساق لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة وخاصة فى صعيد مصر وكذلك تطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء موزعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء بحيث تغطى كافة أنحاء الجمهورية لرفع مستوى جودة الأداء.

وأكد على اهتمام القيادة السياسية بالتعاون مع عدد من الوزارت المعنية ومنها الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير عدد من القرى المصرية على ثلاثة مراحل ضمن مبادرة “حياة كريمة” والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى.

وتهدف تلك المبادرة الى النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية،وتشارك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال شركات التوزيع التابعة لها وتستهدف الوزارة من خلالها تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية والخدمات فى القرى إلى أعلى المستويات .

وأشاد Dr.Bernd Siegfried بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التى تنفذها بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة.

وأعرب ممثل البنك أيضاً عن استعداد بلاده تقديم خبراتهم ودراساتهم فى العديد من المجالات ومن بينها تحسين كفاءة الطاقة وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة وتحقيق التكامل بينهما، وعن رغبة البنك في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر وزيادة حجم التعاون بين قطاع الكهرباء المصرى والبنك فى كافة المجالات .

كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات.

وأبدى وزير الكهرباء ترحيبه بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى في مشروعات تحسين كفاءة الطاقة، ومشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدرا من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك استخدام الطاقة المتجددة فى تحلية المياه.

وناقش إمكانية استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة للاستفادة من الخبرات الألمانية فى هذا المجال، وكذلك مساهمة البنك فى التطوير المستمر الذى يقوم به القطاع فى محطة إنتاج الكهرباء بالسد العالى.