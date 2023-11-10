بنك التصدير والاستيراد الصيني: بكين مهتمة بدول الجنوب و تريد لكل دول «الحزام والطريق» العمل معا

قال وو كيچين مسئول المكتب التمثيلي لجنوب وشرق أفريقيا في بنك التصدير والاستيراد الصيني إن الصين مهتمة بدول الجنوب، وتريد لكل دول الحزام والطريق أن تعمل معا بشكل مشترك .

وأضاف “وو كيچين” خلال جلسة نقاشية بعنوان “منتدى الاستثمار جنوب جنوب” ضمن فعاليات اليوم الثاني للمعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF2023 المقام في القاهرة اليوم أن الصين تبني الآن حداثتها الجديدة، لافتا إلى أنه على سبيل المثال أصبح لدى الصين سبعين من الطرق وخطوط السكك الحديدية فائقة السرعة من شنغهاي لبكين، وإن هذه هي الكيفية التي يجب على إفريقيا النمو بها من أجل الوصول إلى الحداثة.

من جهته؛ قال أبده أوفون كبير مستشاري البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “افريكسم بنك” إن البنك لديه بعض المبادرات الإستراتيجية التي ينفذها بالفعل وكثير منها داخل الخطة الإستراتيجية المستقرة له في عامها الثالث؛ ومن بينها مبادرة هامة متعلقة بالتجمعات الصناعية وهي مبادرة التجمعات الصناعية الزراعية الأفريقية المشتركة.

وأضاف خلال جلسة نقاشية بعنوان “منتدى الاستثمار جنوب جنوب” ضمن فعاليات اليوم الثاني للمعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF2023 المقام في القاهرة اليوم “حولنا هذا المفهوم لخطوات قابلة للتمويل البنكي بدعم من جميع الجهات، ونريد المضي قدما في دراسات الجدوى بشأنه”.

وقالت إيميلي مبورو ندوريا المسئولة في الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية إن إفريقيا بحاجة لمزيد من الروح والالتزام للترويج للتجارة البينية في القارة، ولمساعدة شركاء منطقة التجارة الحرة؛ افريكسم بنك ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” لتفعيل ما يسمى “وكالة التجارة البينية الأفريقية”.