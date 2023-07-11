بنك التصدير والاستيراد الأفريقي: ارتفاع معدل النمو بالقارة 3.9% خلال 2022

أطلق بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afreximbank) إصدار عام 2023 من تقرير التجارة الأفريقية (ATR2023) وذلك في الاجتماع السنوي للبنك والاحتفالات بالذكرى الثلاثين التي أقيمت في العاصمة الغانية أكرا .



وبحسب البيانات المنشورة على موقع البنك، تم إطلاق تقرير التجارة ATR2023 بحضور السفير ألبرت موشانجا، مفوض الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين.

وقال البروفيسور بنديكت أوراما ، رئيس مجلس إدارة الافريكسيم بنك، إن قارة إفريقيا أظهرت مرونة في النمو وسط تباطؤ عالمي متزامن في ظل التقاء أزمات اقتصادية متداخلة، بما في ذلك الآثار المستمرة لوباء Covid-19 ، والتضخم الذي وصل لمعدل قياسي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتكثيف الحروب التجارية.



أضاف بيان البنك أنه وسط هذه الرياح المعاكسة، والصدمات الاقتصادية العالمية حاليا، ظلت أفريقيا على مسار النمو، إذ ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% وتوسعت تجارة البضائع بنسبة 20.9% في عام 2022، بما يعد أعلى من المتوسط العالمي البالغ 12%، حسبما أفاد التقرير.



وأشار الدكتور هيبوليت فوفاك كبير الاقتصاديين في الأفريكسيم بنك، إلى أن الأداء التجاري القوي للمنطقة كان مدعومًا إلى حد كبير بشروط مواتية للتجارة السلعية ، وعوض ارتفاع أسعار السلع الأساسية النمو الباهت في حجم التجارة العالمية التي ارتفعت بنسبة 2.7%.

وأضاف أنه في عالم كان التصنيع فيه المحرك الرئيسي لمعدل النمو والتجارة العالميين ، يعتبر التمسك بنموذج التنمية الاستعمارية لاستخراج الموارد قد حصر المنطقة في محيط التجارة العالمية، إذ تمثل مساهمتها المجمعة أقل من 3% من التجارة .