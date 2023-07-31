بنك «التجاري الدولي- مصر» يشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية

شارك في المؤتمر الذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في بيروت، في إطار جهوده كأكبر بنك قطاع خاص في مصر لقيادة التمويل المستدام على المستوى الإقليمي.

وتمت دعوة داليا عبد القادر، ، لتقديم أرائها حول الدور الذي يلعبه التمويل في حماية التنوع البيولوجي، ومشاركة تجربة CIB في هذا الصدد من خلال جلسة تفاعلية تحت عنوان « أهمية الحصول على تمويل مشروعات للمحافظة على التنوع البيولوجي ».

بدأت «عبد القادر» كلمتها بتوصيف الهيكل المالي العالمي والفجوة النظامية الحالية الناجمة عن النظم الحديثة «التعليم» و «المحاسبة».

وقالت: «بالرغم من وجود خطوات إيجابية خلال العقد الأخير في السياسات والتشريعات إلا أن مازال هناك فجوة بين الأداء الفعلي العالمي وأهداف التنمية المستدامة والتغير المناخي».

وأشارت إلي أن CIB نجح في معالجة تلك الفجوة بشكل كبير، حيث تمكن من تحويل مخاطر الأثر البيئي والمجتمعي إلى نتائج مادية تؤثر في النمو والربحية، وتم ذلك في سياق الإصدار الناجح لأول سندات خضراء للشركات في مصر بقيمة 100 مليون دولار بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، كما قدمت خلال الجلسة برنامج «Brain Trust» الذي يركز على إظهار الجدوى الاقتصادية لمشروعات التكيف مع التركيز بشكل خاص على التنوع البيولوجي.

وحرصًا من CIB على تدعيم الوعي بأهمية تمويل مشاريع التنوع البيولوجي للمؤسسات المالية، قام البنك بترشيح ممثلين من الإدارات المعنية بالبنك وهما طارق زياد ولمياء يسري – مساعدي نائب قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك الذين شاركا في مجموعتي عمل «الحلول التي تراعي الطبيعة والطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي» خلال المؤتمر.