بنك البركة يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 350 مليون جنيه مع شركة DMC للمقاولات

وقع بنك البركة اتفاقية تمويل بقيمة 350 مليون جنيه مع شركة دار المعمار للمقاولات والمشروعات DMC-، بهدف تمويل مشروع امتداد ماونتن فيو(1) بالقاهرة الجديد. يأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك التي تتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري لدعم الجهود التنموية في القطاع العقاري وتمويل الشركات والمؤسسات الكبرى العاملة في السوق المصري.

وقع الاتفاقية كل من حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، وشرف الدين أحمد رئيس مجلس الإدارة لشركة DMC للمقاولات ، وحضر من بنك البركة مصطفى العروسى نائب الرئيس التنفيذي، علاء طه رئيس قطاع الشركات الكبرى والاقتراض والاستثمار، خالد العماري الرئيس التنفيذي للمخاطر، وضياء توفيق مدير عام قطاع القروض المشتركة والتمويل المهيكل والاستثمار، ومن شركة DMC للمقاولات حضر كل من شريف سليمان الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب، ومحمد نوفل عضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع المالي، ومن شركة ماونتن فيو حضرت غادة نور الرئيس التنفيذي لقطاع الأصول والعلاقات البنكية بشركة ماونتن فيو.

تعاون بنك البركة وDMC للمقاولات

أعرب حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، عن سعادته بالتعاون مع شركة DMC المسؤولة عن تنفيذ أعمال المقاولات لمجموعة ماونتن فيو والعديد من المطورين العقاريين الآخرين، مؤكداً حرص البنك على التعاون مع كبرى الشركات الداعمة للاقتصاد المصري، وخاصة التي تعمل في القطاع العقاري، كونه أحد أهم القطاعات المحركة للسوق في الوقت الحالي.

وأضاف: “إن تمويل

حازم حجازي الرئيس التنفيذي لبنك البركة

يدعم القطاع العقاري ومنظومة البناء في مصر، مشيراً إلى أن شركة DMC للمقاولات تعد واحدة من المجموعات الفريدة في مجال البناء والمقاولات التي تحظى بثقة عالية كونها تابعة لمجموعة DME القابضة، كما أنها تمتلك تاريخ طويل من الخبرات الواسعة في قطاع التشييد والبناء وقد نجحت خلال الثلاثون عاما الماضية أن تكون الاختيار الأول لكبرى شركات التطوير العقاري، وأن توفر لعملائها أعلى معايير الجودة، فضلاً عن اعتمادها على النظم الهندسية المتطورة”.

وعبر شريف سليمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة DMC للمقاولات، عن سعادته بالتعاون مع

لكونه أحد البنوك المتميزة التي تحرص على دعم كافة القطاعات التنموية خاصة القطاع العقاري.

وقال «سليمان»: “سيساهم التمويل الجديد في تنفيذ التوسعات الخاصة بمشروع ماونتن فيو (1)، والذي يتميز بموقعه في أهم أماكن بالقاهرة الجديدة والذي شيد على مساحة كبيرة مصممة على طراز راقي”.