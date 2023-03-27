بنك البركة يواصل دعم مؤسسة بهية والمحاربات بتوقيع بروتوكول تعاون جديد

وقّع بنك البركة بروتوكول تعاون جديد لتقديم الدعم لمستشفى بهية الجديدة بمدينة الشيخ زايد؛ لمساعدة المحاربات للوصول للشفاء، وذلك بالتبرع بجهاز صدمات كهربائية للمساعدة في علاج عدد أكبر من المحاربات وتقديم الخدمات الطبية للمرضى بشكل أفضل.

وتترجم هذه الاتفاقية إيمان بنك البركة بالدور الفعال الذي تقوم به مؤسسة بهية في دعم السيدات في مصر لتوفير التوعية والكشف المبكر والعلاج بالمجان من مرض سرطان الثدي وتزامنًا مع احتفالات شهر المرأة ومبادرة البركة فيكي التي أطلقها البنك لدعم السيدات في جميع المجالات.

يأتي ذلك انطلاقًا من الدور الرائد لبنك البركة في المسئولية المجتمعية؛ عبر تطبيق استراتيجية واضحة لدعم جهود التنمية المجتمعية؛ حيث يضع البنك قطاعي دعم المرأة والصحة على رأس أولوياته ويسعى دائمًا إلى المشاركة في المبادرات الحيوية والمؤثرة في هذا القطاع.



بنك البركة ودعم المرأة

وقالت سارة عبده، رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي ببنك البركة: ” في بنك البركة نؤمن بدور المرأة الفعال والمؤثر في جميع مناحي الحياة ونحرص على دعمها في شتى المجالات”.



وتابعت: “من خلال دعمنا لمستشفى بهية سنكون جزءًا من رحلة علاج محاربات سرطان الثدي، وذلك بتقديم الدعم اللازم لهن والمساهمة في وصولهن للشفاء، كما قمنا أيضًا خلال شهر مارس باستضافة المحاربات في يوم المرأة العالمي لبيع منتجاتهم من خلال بازار للموظفين لعرض منتجات يدوية مصنوعة بأيدي محاربات بهية للمساعدة في في إعالة أسرهن وفتح قنوات جديدة لدخل مستدام لهن”.



توفير الخدمات الطبية

وأعربت جيلان أحمد، المدير التنفيذى لمؤسسة بهية عن سعادتها بالتعاون مرة أخرى مع بنك البركة، مشيرة إلى أن هذا التعاون سيساهم بشكل كبير في علاج المرضى وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية التي تقدمها بهية.



وأكدت أن بهية لا تدخر جهدًا في أن تتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات في سبيل تقديم أفضل خدمة علاجية لمريضات سرطان الثدي بشكل مجاني بدون أي معاناة.