بنك البركة ينضم إلى شبكة «إنستاباى» قريباً

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن بنك البركة مصر يسعى للانضمام إلى منظومة شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباي» خلال سبتمبر الجارى.

وأضافت المصادر أن جميع الأنظمة المرتبطة بعملية انضمام «البركة مصر» لشبكة المدفوعات اللحظية تخضع حاليًا لمجموعة من الاختبارات، وفور الانتهاء منها سيتمكن من الحصول على موافقة البنك المركزى وتفعيل الخدمة.

وأعلن البنك المركزى فى مارس الماضى عن الإطلاق الرسمى للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباى» لعملاء القطاع المصرفى، بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونيًا بشكل لحظى، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم التحول للاقتصاد الرقمى.

ويعد (InstaPay) أول تطبيق مرخص من البنك المركزى لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية.

وبلغ عدد المصارف المنضمة لشبكة المدفوعات اللحظية حتى الآن 11 بنكًا، منها الأهلى المصرى، ومصر، والتجارى الدولى، والإسكندرية، وقطر الوطنى، والعربى، والعربى الأفريقى الدولى، والقاهرة، وABC، وsaib.

وتعتمد شبكة المدفوعات اللحظية على أحدث نظم التشغيل البينى للربط بين البنوك من خلال بنية تحتية رقمية تتيح التكامل مع شركات التكنولوجيا المالية وخلق فرص هائلة لتقديم حلول مبتكرة لكافة فئات المجتمع.