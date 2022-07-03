«بنك البركة» يقفز بمحفظة تمويل الأفراد لأكثر من 3 مليارات جنيه

قال عبدالعزيز سمير، مدير قطاع التجزئة فى بنك البركة مصر، إن إجمالى محفظة التجزئة المصرفية بالبنك تجاوزت 3 مليارات جنيه خلال شهر يونيو الجاري، مقارنة بنحو 2.1 مليار فى نهاية ديسمبر 2021.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن البنك يخطط للوصول بمحفظة التجزئة المصرفية إلى 4 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى.

قال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر – فى تصريحات سابقة لـ«المال» – إن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصرفه بلغ 3.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مشيرا إلى أنه من المستهدف أن يصل إلى 5.260 مليار بنهاية 2022، بزيادة قدرها 1.66 مليار.

وأوضح «حجازى» أن إجمالى محفظة التمويلات بالبنك ارتفع إلى 23 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل نحو 21 مليارا بنهاية سبتمبر السابق له.

ووفقا للموازنة التنظيمية المرسلة للبورصة، يخطط «البركة» للوصول بإجمالى محفظة التمويلات إلى 30 مليار جنيه، موزعة بين 20.890 مليار للتمويلات التجارية والمشتركة، و5.260 مليار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و3.850 مليار مرابحات التجزئة المصرفية.

وأشار «حجازى» إلى أن محفظة الودائع بالبنك بلغت نحو 68 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، فيما يخطط للوصول بها إلى 73.5 مليار خلال العام الجارى.

ويخطط بنك البركة إلى زيادة رأسماله المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه خلال عام 2022، مقابل 1.546 مليار بنهاية سبتمبر الماضى، بحسب بيان إفصاح البنك للبورصة.