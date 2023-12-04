بنك البركة يقترض 50 مليون دولار لدعم الخطة التوسعية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أعلن بنك البركة – مصر، عن توقيع إتفاقية تمويل قصير الاجل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بنظام المرابحة وبقيمة 50 مليون دولار امريكي لمدة عام.

وأشار بنك البركة – مصر ، في بيان لإدارة البورصة إلى أن القرض المبرم مع مؤسسة التمويل الدولية قابل للتجديد لمدة سنتين إضافيتين.

ونوه البنك بأن الحصول على القرض بهدف دعم خطة البنك التوسعية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمصر.

يذكر ان بنك البركة مصر، حقق خلال عام 2022، نموا في صافي الأرباح بنحو 55%، ليسجل 1.75 مليار جنيه، مقابل صافي ارباح بقيمة 1.13 مليار جنيه خلال عام 2021.