بنك البركة يفتتح مقرًا إداريًا جديدًا في القاهرة الجديدة

افتتح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة في حضور قيادات البنك الأسبوع الماضي مقراً جديداً بمنطقة القاهرة الجديدة.

يتكون المقر الجديد من ثلاث طوابق ويسع لعدد 150 موظفا وقد تم الانتهاء من العمل به في خلال ثلاثة أشهر فقط وهو ما يعد إنجازاً حقيقياً خاصة مع اهتمام البنك بتجهيز المقر بأحدث الوسائل التكنولوجية وباستخدام أنظمة توفير للطاقة لحماية البيئة، كما صمم بأحدث المعايير والمواصفات المزودة بأنظمة أمنية طبقا للأكواد العالمية ومتطلبات البنك المركزي المصري.

وصرح حازم حجازي أنه جار العمل على افتتاح فرع جديد للبنك بالمقر تأكيدا على تحقيق أهداف البنك في الانتشار الجغرافي والتوسع وافتتاح فروع جديدة في أهم المناطق الحيوية وتقديم الخدمات المصرفية المميزة.

وصرحت مروى أبو سعدة رئيس قطاع العمليات المركزية أنه يتم حاليا نقل واستكمال قطاع العمليات المركزية بالبنك للمقر الجديد وذلك لتوحيد وتنفيذ جميع العمليات البنكية بعناية ومراقبة الأعمال وذلك لتقليل المخاطر وتنفيذ الحوكمة اللازمة واتباع تعليمات البنك المركزي.

وأضافت أن نقل فريق إدارة المركزية للمقر الجديد يهيئ مناخا صحيا لقطاع العمليات لإتمام الأعمال بكفاءة ويدعم في تقديم أفضل الخدمات في أسرع وقت وأقل إجراءات.

ويأتي افتتاح المقر الإداري الجديد ضمن خطة البنك نحو تطوير البنية التحتية والتكنولوجية والتي تعد من أولويات البنك خلال العام الحالي.