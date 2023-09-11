بنك البركة يفتتح فرعه الجديد في دمياط

افتتح فرعه الجديد في محافظة دمياط؛ وذلك بهدف تعزيز تواجده في محافظات الدلتا بخلاف فروعه الرئيسية في كل من القاهرة والإسكندرية، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية البنك إلى توسيع نطاقه الجغرافي والتواجد في جميع محافظات الجمهورية.

دور بنك البركة في المسئولية المجتمعية

ولم يقتصر اهتمام البنك على تقديم أنشطته المصرفية، إذ يستمر في ترسيخ دوره في المسئولية المجتمعية من خلال إطلاق قافلة طبية في محافظة دمياط بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، وفقا لبيان البنك.

وأضاف البيان أنه تم من خلال هذه القافلة تقديم خدمات متكاملة للكشف والعلاج المجاني لمرضى العيون بالمحافظة، والتي ستشمل خدمات التشخيص والعلاج وتوفير النظارات الطبية وإجراء الجراحات اللازمة لأبناء المحافظة.

وتعكس هذه المبادرة التزام البنك الدائم بالسعي لتحسين الجودة الحياتية للأفراد ورفع مستوى الصحة في المجتمع.



وتُظهِر هذه الخطوة حرص البنك على تحقيق رؤيته الاستراتيجية في الانتشار في أرجاء البلاد تلبيةً لاحتياجات ومتطلبات عملائه، الأمر الذي سيسهم في تعزيز وصولهم إلى الخدمات المصرفية المتميزة التي يقدمها بنك البركة.