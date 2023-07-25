بنك البركة يفتتح فرعاً جديداً في محافظة الإسماعيلية

أعلن عن افتتاح أحدث فروعه في محافظة الإسماعيلية، بحضور الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة حازم حجازي وعدد من قيادات البنك، وذلك انطلاقًا من استراتيجية البنك الهادفة إلى زيادة قاعدة العملاء والتوسع في السوق المصرفية المصرية .

افتتاح فرع جديد لبنك البركة

وفي بيان للبنك يأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار حرص البنك على الانتشار في مختلف أنحاء الجمهورية بهدف تلبية احتياجات عملائه، بالتوازي مع سعيه لتنمية المجتمع ، لا سيما وأن المسؤولية المجتمعية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية بنك البركة ورؤيته للعمل في مصر، وأهدى البنك واحد من أحدث الأجهزة الطبية في مجال الكشف عن أمراض العيون لمستشفى جامعة قناة السويس لخدمة المواطنين بالمحافظة.

وبهذه المناسبة قال عبد العزيز سمير رئيس قطاعات التجزئة المصرفية والفروع : «يمثل افتتاح فرع البنك الجديد في محافظة الإسماعيلية خطوة جديدة في استراتيجيتنا نحو الانتشار في أنحاء الجمهورية، وذلك بعد افتتاح فرع البنك في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية الشهر الماضي، وكذلك الاستعداد لتدشين فرعين جديدين قبل نهاية العام؛ وذلك لخدمة عملائنا وتلبية احتياجاتهم، بما في ذلك طرح منتجات وحلول متكاملة، تماشيًا مع خطط وجهود البنك المركزي المصري في تحقيق الشمول المالي».

كما قالت سارة عبده رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك البركة: «يأتي سعينا للانتشار في محافظات مصر ضمن خطة البنك لتقديم أفضل الخدمات البنكية لعملائه، إلى جانب خدمة المجتمع المحيط وتحسين جودة الحياة لأفراده، ولذلك فقد قمنا بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، والذي تبرعنا بموجبه بجهازين للكشف عن أمراض العيون، لمستشفى جامعة قناة السويس والآخر لمستشفى الزقازيق الجامعي بعد افتتاح فرعنا الجديد بمدينة الزقازيق، دعمًا من البنك للمستشفيات الجامعية، وهو ما يعد جزءًا من التزام البنك الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع ضمن استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية».